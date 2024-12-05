الإمارات تبحث التقاعد المبكر لوظائف يعوضها الذكاء الاصطناعي

وفي عام 2017، توقعت العديد من التقارير فقدان 40% من الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025، "لكننا لم نشهد أي شيء من ذلك يحدث؛ بل على العكس، استفاد العديد من الناس من الذكاء الاصطناعي في زيادة إنتاجيتهم"، كما قال.