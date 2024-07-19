الإمارات تؤكد: لا هجمات معلوماتية وراء العطل الفني الواسع
أكدت الجهات المعنية في الإمارات عدم رصد أي اختراقات أو هجمات معلوماتية وسط العطل الفني الواسع النطاق اليوم الجمعة 19 يوليو.
بعد الانقطاعات العالمية التي أثرت على شركات الطيران والبنوك الكبرى، وأدت إلى عرقلة البث التلفزيوني، وأثرت على الاتصالات، أصدر مجلس الأمن المعلوماتي في الإمارات تنبيهاً في وقت سابق من اليوم يحث مستخدمي برنامج "كراود سترايك Crowdstrike" على توخي الحذر من أي تحديثات للبرامج.
وقالت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات في منشور لها: "نحيطكم علماً بوجود عطل فني في تحديث برنامج "كراود سترايك" والذي قد يؤثر على الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات التي تستخدمه".
كما أصدر مركز دبي للأمن الإلكتروني بياناً في وقت لاحق من يوم الجمعة، قال فيه أنه "تصرف بسرعة لتجنب أي تأثير على الخدمات الحكومية في دبي".
وقال المركز: "لا توجد مؤشرات على أن الهجمات المعلوماتية تسببت في العطل، ويحث مركز دبي للأمن الإلكتروني الناس على متابعة المصادر الرسمية للحصول على معلومات حول هذه القضية وتجنب تداول أي شائعات".
وقد تأثرت بعض الخدمات الإلكترونية لحكومة الإمارات بسبب الانقطاع السيبراني الذي شل عمليات المؤسسات الكبرى في جميع أنحاء العالم، لكن مجلس الأمن الإلكتروني طمأن السكان بعدم وجود مؤشرات على عمليات اختراق أو هجمات معلوماتية.
وحثت الهيئة السكان على توخي الحذر لتجنب الوقوع كضحية للقراصنة الذين قد يستغلون هذا الخلل الفني المعلوماتي. كما نصحتهم بالحصول على الأخبار من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.