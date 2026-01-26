الإمارات ترفض استخدام أراضيها لضرب إيران

وفي ضوء الوضع الجيوسياسي المتصاعد، أوقفت بعض شركات الطيران عملياتها على المسارات المتجهة إلى المنطقة. وشمل ذلك شركتي طيران أوروبيتين علقتا رحلاتهما إلى مدن في الشرق الأوسط، حيث قالت شركة "إير فرانس" إنها ستوقف مؤقتاً خدمتها إلى دبي بسبب الوضع الجيوسياسي في المنطقة.