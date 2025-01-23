الإمارات تؤكد سلامة لحم الببروني من مخاوف تلوث محتمل

بكتيريا "الليستيريا المستوحدة" هي مرض بكتيري ينتقل عن طريق الغذاء ويمكن أن يكون خطيراً جداً على النساء الحوامل والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. تنتقل هذه البكتيريا عند معالجة الطعام أو تحضيره أو تعبئته.