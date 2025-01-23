الإمارات تؤكد سلامة لحم الببروني من مخاوف تلوث محتمل
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنه من الآمن استهلاك لحم الببروني بعد الحادث الأخير الذي تضمن سحب المنتج من المتاجر بسبب تلوثه المحتمل.
وفي 11 يناير/كانون الثاني، سحبت وزارة التغير المناخي والبيئة المنتج من المتاجر الكبرى للتحقيق في احتمال تلوثه ببكتيريا "الليستيريا المستوحدة".
ولم تحدد الشركة المنتجة لكنها قالت إن "التنسيق يجري لسحب المنتج المتأثر احترازياً من أسواق الإمارات لحين استكمال الفحوصات المخبرية والتأكد من تفاصيل الحادث".
وأظهرت التحقيقات التي أجريت مع الجهات التنظيمية المحلية وهيئة الغذاء والدواء السعودية أن المنشأة المعنية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان صحة وسلامة المادة الغذائية المتداولة.
كما استطاعت الهيئة من خلال التفتيش التأكد من أن المنتجات المتداولة في الأسواق سليمة ومطابقتها للاشتراطات الصحية بشكل كامل.
بكتيريا "الليستيريا المستوحدة" هي مرض بكتيري ينتقل عن طريق الغذاء ويمكن أن يكون خطيراً جداً على النساء الحوامل والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. تنتقل هذه البكتيريا عند معالجة الطعام أو تحضيره أو تعبئته.
وأكدت الوزارة حرصها المستمر على مراقبة سلامة الغذاء وضمان حماية صحة المواطنين من خلال التنسيق المستمر مع كافة الجهات ذات الصلة.