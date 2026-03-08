الإمارات تؤكد حقها في الدفاع عن النفس وتعلن: "لسنا صيداً سهلاً"

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد أنها في حالة دفاع عن النفس في أعقاب ما وصفته بالعدوان "الوحشي وغير المبرر" من قبل إيران، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية. وأكدت الوزارة أنها لا تسعى إلى الانجرار إلى أي صراع أو تصعيد.