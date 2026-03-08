الإمارات تؤكد حقها في الدفاع عن النفس وتعلن: "لسنا صيداً سهلاً"

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد أنها في حالة دفاع عن النفس في أعقاب ما وصفته بالعدوان "الوحشي وغير المبرر" من قبل إيران، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية. وأكدت الوزارة أنها لا تسعى إلى الانجرار إلى أي صراع أو تصعيد.
ومع انجرافها إلى هذه الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، سجلت الإمارات أربع وفيات و112 إصابة طفيفة ومتوسطة منذ أن بدأت طهران ضرباتها الانتقامية على الأصول الأمريكية في 28 فبراير. ومع ذلك، لم تقتصر الضربات على الأصول الأمريكية فقط، حيث أكدت وزارة الخارجية أن الهجمات الإيرانية استهدفت البنية التحتية ومواقع مدنية. وشمل هذا القصف أكثر من 1400 صاروخ باليستي وطائرة مسيرة.
ووصفت الإمارات هذه الضربات بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، واصفة إياها بأنها تعدٍ على سيادة الدولة وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها.
ومع التأكيد على أن الإمارات لا تسعى للانجرار إلى صراعات أو تصعيد، أعاد البيان التأكيد على "حق الدولة الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها".
جدد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، التأكيد على موقف الإمارات الدفاعي ضد العدوان الإيراني الذي يستهدف أراضيها وشعبها وبنيتها التحتية المدنية.
كما كتب عبر منصة "إكس" لدحض التكهنات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "أي إجراءات دفاعية ستتخذها الدولة ستكون علنية وواضحة، ولن تعتمد على تسريبات صحفية أو روايات من مصادر مجهولة الأهداف والنوايا. هدفنا هو وقف هذا العدوان المستمر ضد الإمارات ودول الخليج العربي، وليس الانجرار إلى التصعيد".
وشددت وزارة الخارجية أيضاً على أن حماية المواطنين والمقيمين تظل على رأس الأولويات، بما يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ويأتي بيان الإمارات وسط تصاعد التوترات الإقليمية وفي أعقاب الهجمات الأخيرة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي أثرت على دول متعددة في منطقة الخليج.
مؤخراً، ومع استمرار إيران في ضرباتها وارتفاع حدة التوتر في أنحاء المنطقة، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تحذيراً شديد اللهجة لأعداء البلاد، قائلاً: "الإمارات جذابة؛ الإمارات جميلة. الإمارات نموذج. لكنني أقول لهم: لا تخدعكم مظاهر الإمارات. الإمارات جلدها سميك ولحمها مر – نحن لسنا صيداً سهلاً". وقد صيغت رسالته بعناية لترن أصداؤها حتى بنبرته الهادئة والمطمئنة، موجهة رسالة واضحة إلى الأعداء.