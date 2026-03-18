الإمارات تؤكد جاهزيتها الدفاعية ومرونة اقتصادها في مواجهة التهديدات الإقليمية

وعلى الرغم من التحديات، يظل اقتصاد الإمارات مستقراً ومرناً ومتكاملاً عالمياً رغم التوترات الإقليمية. وبإلقاء نظرة على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الإمارات، تشكل القطاعات غير النفطية 75% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمتلك صناديق الثروة السيادية حوالي 2.49 تريليون دولار من الأصول، مما يجعل الإمارات ثالث أكبر صاحب ثروة سيادية عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين. وقد أكدت وكالة "إس آند بي غلوبال" مؤخراً التصنيف الائتماني للإمارات عند AA/A-1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما تبلغ نسبة كفاية رأس المال 17%، ونسبة تغطية السيولة حوالي 146.6%، وإجمالي أصول القطاع المصرفي 5.42 تريليون درهم. ومن المتوقع أن يصل صافي وضع الأصول الموحدة للإمارات من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 إلى 184%، مع تقدير الأصول السائلة الحكومية بنسبة 210% من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط فائض ميزانية بنسبة 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية. ولم تجرِ الدولة أي تغيير على خطط الاستثمار أو الأولويات الاقتصادية طويلة المدى، مع تعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع الأسواق الحيوية حول العالم وبناء بيئة أعمال تصنف من بين الأكثر تميزاً عالمياً.