الإمارات تؤكد جاهزيتها الدفاعية ومرونة اقتصادها في مواجهة التهديدات الإقليمية

بينما دخلت الحرب في الشرق الأوسط يومها التاسع عشر في 18 مارس 2026، قدمت وزارة الخارجية الإماراتية للجمهور نظرة شاملة على الهجمات الإيرانية التي شُنّت ضد الدولة حتى الآن ومرونة الأمة في مواجهة التهديدات.
في بيان لها، كررت وزارة الخارجية رفض دولة الإمارات القاطع لأي عدوان يستهدف أمنها أو سيادتها، مؤكدة أنها تظل ثابتة ومستعدة تماماً للرد بحسم على أي تهديد لحماية مواطنيها والمقيمين من أكثر من 200 جنسية والزوار، والدفاع عن مصالحها الوطنية. وقالت الوزارة: "لقد نجحت أنظمة دفاعنا الجوي في اعتراض الغالبية العظمى من أكثر من 2001 صاروخ وطائرة مسيرة أطلقت ضد الإمارات، مما يعكس قوة وتطور قدراتنا الدفاعية"، مع تسليط الضوء على حقيقة أن السكان يمارسون حياتهم اليومية، والشركات تظل مفتوحة، وقطاع السياحة يستمر في استقبال الزوار مع الحفاظ على معايير سلامة قوية.
وفيما يتعلق بالجاهزية العسكرية، شددت وزارة الخارجية أيضاً على أن الإمارات تحافظ على مخزون استراتيجي قوي من الذخائر، مما يضمن استمرارية قدرات الاعتراض والاستجابة لفترات ممتدة. ويتم تشغيل أنظمة دفاع جوي متكاملة متعددة الطبقات قادرة على التعامل مع طيف واسع من التهديدات الجوية من خلال أنظمة بعيدة المدى ومتوسطة المدى وقصيرة المدى توفر تغطية شاملة للمجال الجوي الوطني.
وعلى الجبهة الدبلوماسية، كانت جهود الإمارات لخفض التصعيد واسعة النطاق، حيث أجرى رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكثر من 100 اتصال مع قادة العالم لمناقشة الأزمة، بينما عقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد أكثر من 100 اجتماع واتصال مع نظرائه حول العالم. وقد كانت الاستجابة الدولية للعدوان واضحة، ففي 11 مارس، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2817 الذي شاركت في رعايته 136 دولة ويدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على الإمارات والدول المجاورة. ويطالب القرار إيران بالوقف الفوري للهجمات والاستفزازات، بما في ذلك عبر الوكلاء، ويؤكد مسؤوليتها عن جميع الإصابات والأضرار التي لحقت بالدول المتضررة نتيجة هجماتها المسلحة غير القانونية.
وعلى الرغم من التحديات، يظل اقتصاد الإمارات مستقراً ومرناً ومتكاملاً عالمياً رغم التوترات الإقليمية. وبإلقاء نظرة على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الإمارات، تشكل القطاعات غير النفطية 75% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمتلك صناديق الثروة السيادية حوالي 2.49 تريليون دولار من الأصول، مما يجعل الإمارات ثالث أكبر صاحب ثروة سيادية عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين. وقد أكدت وكالة "إس آند بي غلوبال" مؤخراً التصنيف الائتماني للإمارات عند AA/A-1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما تبلغ نسبة كفاية رأس المال 17%، ونسبة تغطية السيولة حوالي 146.6%، وإجمالي أصول القطاع المصرفي 5.42 تريليون درهم. ومن المتوقع أن يصل صافي وضع الأصول الموحدة للإمارات من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 إلى 184%، مع تقدير الأصول السائلة الحكومية بنسبة 210% من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط فائض ميزانية بنسبة 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية. ولم تجرِ الدولة أي تغيير على خطط الاستثمار أو الأولويات الاقتصادية طويلة المدى، مع تعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع الأسواق الحيوية حول العالم وبناء بيئة أعمال تصنف من بين الأكثر تميزاً عالمياً.
أما قطاع السياحة في الإمارات فيعمل بشكل طبيعي، حيث يواصل 1260 فندقاً استقبال الضيوف، وتظل المنتجعات والمعالم السياحية ومراكز البيع بالتجزئة مفتوحة وتعمل بامتثال كامل لمعايير السلامة. وتقوم الفنادق بتمديد الإقامات للزوار المتأثرين، بينما تغطي الإمارات تكاليف الإقامة والإعاشة للمسافرين العالقين في المطارات بسبب تأجيل الرحلات، مما يبرز التزام الإمارات بضمان سلامة وكرامة جميع المتواجدين على أراضيها. ورغم التوترات الإقليمية، مر أكثر من 1.4 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات والناقلات الوطنية بين 1 و12 مارس.