الإمارات تؤكد جاهزيتها الأمنية واستقرار أسواقها في إحاطة حكومية شاملة

استعرض مسؤولون كبار استجابة دولة الإمارات الشاملة عبر مختلف القطاعات خلال إحاطة إعلامية حكومية يوم الثلاثاء، حيث حددوا الإجراءات المتخذة في مجالات الدفاع والطيران والأسواق والخدمات العامة، مع التأكيد على استمرارية العمل والجاهزية في ظل استمرار الهجمات الإيرانية على الدولة ودول الخليج لليوم الرابع.
ضمت الإحاطة ممثلين عن وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الاقتصاد والسياحة، ووزارة الدولة لشؤون التعاون الدولي، حيث تناول كل منهم التطورات في قطاعه الخاص، مؤكدين جاهزية الدولة.
أكدت وزارة الداخلية أن الوضع الأمني لا يزال مستقراً في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، مع وصول مستويات الجاهزية إلى أقصى درجاتها.
تشمل القدرة الميدانية ما يلي:
3,200 مركبة متخصصة
أكثر من 4,100 دورية مرورية وأمنية
وحدات استجابة سريعة مسلحة
التنسيق مع أكثر من 25 جهة وطنية.
أكدت وزارة الدفاع أن أياً من الإصابات المسجلة منذ بدء الضربات الإيرانية لم تكن ناجمة مباشرة عن الهجمات، بل حدثت نتيجة لعمليات الاعتراض.
تشمل الأرقام المحدثة ما يلي:
تم اعتراض 11 صاروخاً باليستياً و123 طائرة مسيرة اليوم؛ سقط صاروخ باليستي واحد داخل الدولة دون وقوع إصابات بشرية
تم رصد 812 طائرة مسيرة منذ بدء التصعيد (تم اعتراض 755 منها، وسقطت 57 داخل الدولة)
تم رصد 186 صاروخاً باليستياً أُطلقت باتجاه الإمارات (تم تدمير 172 منها، وسقط 13 في البحر، وسقط واحد داخل الدولة)
تم رصد وتدمير 8 صواريخ كروز
3 وفيات و68 إصابة طفيفة.
فتحت دولة الإمارات العربية المتحدة ممرات جوية آمنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، مما يتيح قدرة استيعابية تصل إلى 48 رحلة طيران في الساعة مع استئناف الحركة الجوية تدريجياً.
أكد معالي وزير الاقتصاد والسياحة عبد الله بن طوق المري:
نقل 17,980 مسافرًا منذ 1 مارس
جدولة أكثر من 80 رحلة إضافية (بقدرة استيعابية تزيد عن 27,000)
عمليات طيران استثنائية جارية
الإمارات تتحمل تكاليف إقامة الركاب العالقين.
أكد بن طوق أن دولة الإمارات تحتفظ بمخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لتغطية احتياجات السوق لمدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر.
تشمل الإجراءات الرئيسية ما يلي:
الواردات تسير وفق الخطط المعتمدة
لا توجد مؤشرات على اضطراب سلاسل الإمداد
مراقبة رقمية عبر 600 منفذ بيع بالتجزئة
إجراء أكثر من 420 حملة تفتيشية
إجراءات صارمة ضد التلاعب بالأسعار والاحتكار والاحتيال
قالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إن دولة الإمارات لم تسمح باستخدام أراضيها في أي عمل عسكري ضد إيران، مؤكدة دعوة البلاد’ المستمرة لخفض التصعيد والحوار.
وقالت إن الهجمات الأخيرة وقعت “دون مراعاة لموقف الإمارات’ الواضح والمؤكد مرارًا وتكرارًا،” مشددة على أن الحلول العسكرية تولد المزيد من عدم الاستقرار.
وبينما أكدت حق الإمارات’ المشروع في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، قالت إن البلاد لا تسعى إلى توسيع المواجهة.