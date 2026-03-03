الإمارات تؤكد جاهزيتها الأمنية واستقرار أسواقها في إحاطة حكومية شاملة

استعرض مسؤولون كبار استجابة دولة الإمارات الشاملة عبر مختلف القطاعات خلال إحاطة إعلامية حكومية يوم الثلاثاء، حيث حددوا الإجراءات المتخذة في مجالات الدفاع والطيران والأسواق والخدمات العامة، مع التأكيد على استمرارية العمل والجاهزية في ظل استمرار الهجمات الإيرانية على الدولة ودول الخليج لليوم الرابع.