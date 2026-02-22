الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الكويت وتدعم سيادتها على مناطقها البحرية

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها الكامل مع دولة الكويت ودعمها لسيادتها على مناطقها البحرية، مجددةً وقوفها إلى جانب الكويت في مواجهة أي تعدٍ على سيادتها أو مصالحها الوطنية.
وأعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ وإدانتها لقائمة الإحداثيات والخارطة التي أودعها العراق لدى الأمم المتحدة، وأي تداعيات محتملة على حقوق الكويت في مناطقها ومياهها الإقليمية، بما في ذلك "فشت القُدرة" و"فشت العيج".
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها على أهمية أن يراعي العراق المسار الأخوي والتاريخي للعلاقات التي تجمع بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، ومعالجة هذه القضية بروح من المسؤولية والجدية.
وأشار بيان الوزارة إلى أن ذلك يجب أن يتم وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتماشى مع التفاهمات والاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم. كما دعت الوزارة إلى معالجة أي قضايا ذات صلة من خلال الحوار البناء والقنوات الدبلوماسية، وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.