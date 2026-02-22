الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الكويت وتدعم سيادتها على مناطقها البحرية

وأشار بيان الوزارة إلى أن ذلك يجب أن يتم وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتماشى مع التفاهمات والاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم. كما دعت الوزارة إلى معالجة أي قضايا ذات صلة من خلال الحوار البناء والقنوات الدبلوماسية، وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.