الإمارات تأمل في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة بعودة ترامب

وقال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مساء الثلاثاء: "أنا متحمّس ومتفائل للغاية. أنت تتحدث إلى رجل ينتمي للقبائل والصحراء. قبل خمسين عاماً، في الإمارات العربية المتحدة، لم يكن لدينا أي شيء: لا برج خليفة، ولا طيران الإمارات، ولا موانئ دبي العالمية. اليوم، نعيش في مدينة سماوية، 95 في المئة من طعامنا مستورد، ونقوم بتحلية البحر لمياه الشرب. نرى فرصاً في كل شيء لتحويل عالمنا".