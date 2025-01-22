الإمارات تأمل في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة بعودة ترامب
يأمل المسؤولون الإماراتيون أن تؤدي عودة دونالد ترامب إلى السلطة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.
وقال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مساء الثلاثاء: "أنا متحمّس ومتفائل للغاية. أنت تتحدث إلى رجل ينتمي للقبائل والصحراء. قبل خمسين عاماً، في الإمارات العربية المتحدة، لم يكن لدينا أي شيء: لا برج خليفة، ولا طيران الإمارات، ولا موانئ دبي العالمية. اليوم، نعيش في مدينة سماوية، 95 في المئة من طعامنا مستورد، ونقوم بتحلية البحر لمياه الشرب. نرى فرصاً في كل شيء لتحويل عالمنا".
وعن العلاقة بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، قال: "نحن بحاجة إلى النظر إليها على المستوى الكلي. لدينا علاقة قوية، ونريد أن تتقدم هذه العلاقة مع ترامب".
للمرة الثانية، أدّى دونالد ترامب اليمين الدستورية كرئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين يوم الاثنين. إذ تراقب الأسواق سياساته، وخاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية في مختلف البلدان.
وقال خلدون خليفة المبارك، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لمجموعة "مبادلة"، إنّ هناك استراتيجية واضحة تتبنّاها الولايات المتحدة من شأنها تحفيز النمو في الولايات المتحدة، وهو ما سيجعلها جذابة للغاية للمستثمرين.
وأضاف أن آسيا تظل قارة مهمة للنمو بالنسبة لمبادلة وصناديق الثروة السيادية.
وقال المبارك خلال ندوة نقاشية في المنتدى الاقتصادي العالمي 2025: "نحن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والطاقة. هذه هي المجالات - سواء نظرت إلى آسيا أو أفريقيا أو الولايات المتحدة أو أمريكا الجنوبية - حيث سيأتي النمو. ستدعم الحكومات هذه القطاعات من خلال البيئات التنظيمية الداعمة".
الإمارات تستكشف المريخ مع الولايات المتحدة
وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي أنّ دولة الإمارات منفتحة على التعاون مع الولايات المتحدة لاستكشاف كوكب المريخ.
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت الإمارات تتوقّع العمل مع الولايات المتحدة للذهاب إلى المريخ، قال: "بالطبع، هناك مركز فضاء في فلوريدا نودّ زيارته لفهم كيف يمكننا بناء الجسور معاً في قطاع الفضاء وتجمعات الفضاء. هذه المنطقة غنية بالتكنولوجيا والعلوم والكثير من الأشياء الأخرى.
وأضاف المري "لا أعلم إن كنّا سنتمكن من إيجاد حياة على المريخ أو القمر، ولكن العلم الذي يقوم عليه هذا الأمر هو الذي يخلق ما لدينا اليوم؛ أفران الميكروويف وغيرها من التقنيات التي نستخدمها في منازلنا. لذا فإن هذا النوع من الأبحاث يعود بالنفع على المستهلكين ويساعد الاقتصادات".
وأضاف أن مشروع الأمل الإماراتي حول الفضاء يندرج في إطار توجهات قيادة الدولة الرامية إلى خلق الأمل بين الشباب العربي.
وقال المري خلال ندوة نقاشية في المنتدى الاقتصادي العالمي: "تصبّ دولة الإمارات العربية المتحدة تركيزها على العلوم والتكنولوجيا لخلق الأمل والفرص في المنطقة. لقد كُلفت بالتركيز على مجموعات الفضاء لتنويع الاقتصاد. لدينا 50 شركة فضاء في الإمارات العربية المتحدة وأريد أن أزيدها".