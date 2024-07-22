الإمارات: تأشيرتا التقاعد والذهبية تجذبان كبار السن
بما أن الناس يعيشون حياة أطول من أي وقت مضى، فإن التأثير المضاعف واضح في مكان العمل، حيث أصبح اتجاه "عدم التقاعد" شائعاً بشكل متزايد، حيث يختار كبار الموظفين تمديد حياتهم المهنية وتطبيق مهاراتهم في القوى العاملة لفترة أطول.
ووفقاً للباحث في طول العمر والشيخوخة البروفيسور "أندرو سكوت"، فإن كبار السن لا يريدون التقاعد ويريدون مواصلة العمل لأطول فترة ممكنة. وقال: “لدي زملاء يدرسون في الجامعة تجاوزوا الـ 80 عاماً ويريدون مواصلة التدريس”.
كان سكوت، مؤلف كتاب " حتمية طول العمر" "The Longevity Imperative" وأستاذ الاقتصاد في كلية لندن للأعمال، في دبي لإجراء محاضرة، وقال إن العالم بحاجة إلى تغيير وجهات نظره تجاه كبار السن. وقال: "في الوقت الحالي، يُنظر إليهم على أنهم عبء على النظام الطبي، ومع ذلك فإن لديهم الكثير ليقدموه للمجتمع ويمكن الاستفادة من خبراتهم."
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تم تقديم تأشيرة التقاعد في عام 2021، مما يسمح للوافدين بالبقاء في البلاد بعد التقاعد. علاوة على ذلك، ومع تقديم التأشيرة الذهبية، ينتقل المزيد من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكثر إلى الدولة، مما يوفر لدولة الإمارات فرصة فريدة للاستفادة من خبراتهم.
وأمضى سكوت أكثر من 10 سنوات في البحث من أجل كتابه الجديد، وقال إنه من المهم أيضاً أن يعيد المجتمع تنظيم نفسه ليناسب احتياجات العدد المتزايد من السكان الأكبر سناً. وأضاف: "مفهوم التقاعد يحتاج إلى التغيير، نعم، لا ينبغي لكبار السن أن يعملوا في وظيفة بدوام كامل ولكنهم يحتاجون إلى دور أكثر مرونة حيث يمكنهم الاستفادة من مهاراتهم ومشاركتها مع تدريب جيل الشباب والتوجيه أيضاً."
'انا رئيس نفسي'
وصلت الوافدة الهولندية "هايدي ستريكسما" إلى الإمارات عام 1994 وعملت كخبيرة في الموارد البشرية لعدة عقود في بعض أفضل الشركات في الدولة قبل أن تصبح موظفة مستقلة هنا.
وقالت: "لقد عملت لأكثر من 30 عاماً في دولة الإمارات، حيث قمت بوضع أطر عمل حول كيفية تدريب المواهب المحلية والتأكد من استعدادهم لتولي المناصب القيادية".
ومع ذلك، مع تقدمها في السن، وجدت أنها تفضل اتخاذ قراراتها الخاصة والعمل فقط مع الشركات التي تعرفت عليها. وهكذا أصبحت تعمل بشكل حر في عام 2007. واليوم، تتمتع السيدة البالغة من العمر 70 عاماً بساعات عمل مرنة وتجد الوقت لمتابعة العديد من اهتماماتها.
وقالت: "أنا شغوفة جداً بتمرين وتوجيه وتدريب المواهب الإماراتية الشابة، وكوني أعمل بشكل مستقل يمنحني الوقت للقيام بذلك". "أنا أيضاً أعمل فقط مع الشركات التي تتوافق معها قيمي. علمني والدي دائماً أن وظيفتي كمغترب هي وضع الأنظمة حتى يتمكن السكان المحليون من الاستمرار في العمل حتى بعد مغادرتي. وهذا شيء كنت أحمله معي دائماً."
وتعد هايدي أيضاً عضواً نشطاً في مجموعة دبي للتاريخ الطبيعي وتستمتع بالقيام برحلات مليئة بالتحديات. في العام الماضي، سافرت مع مجموعة من محبي التجوال في رحلة إلى القارة القطبية الجنوبية. كما تتطوع أيضاً مع Sailablity في نادي دبي للإبحار البحري حيث تدعم الأطفال أصحاب الهمم لتعلم كيفية الإبحار.
التحديات
ومع ذلك، اعترفت هايدي بأن كون الموظف مستقل والحصول على جدول عمل مرن كشخص سبعيني يجلب معه مجموعة من التحديات الخاصة به. وقالت: "لم يكن لدي عميل منذ أكثر من عام، وهذا أحد أكبر التحديات". "الضغوط المالية موجودة دائماً ولا تعرف أبداً متى سيأتي العميل التالي، التحدي الآخر هو التأمين الطبي. يصبح الأمر باهظ الثمن مع تقدمك في السن."
للحصول على تغطية تأمينية عالمية متميزة، قالت هايدي إنها تدفع 50 ألف درهم سنوياً. وعلى الرغم من هذه المشكلات، قالت هايدي إنها لا تريد مغادرة الإمارات إلا إذا اضطرت لذلك. وقالت: "أحب وجود أشخاص من جميع أنحاء العالم هنا، وإمكانية التعلم من العديد من الثقافات". "لذلك ما لم أكن مضطراً مالياً إلى ذلك، فأنا لا أريد مغادرة هذا البلد الذي أحبه كثيراً."