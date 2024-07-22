الإمارات: تأشيرتا التقاعد والذهبية تجذبان كبار السن

بما أن الناس يعيشون حياة أطول من أي وقت مضى، فإن التأثير المضاعف واضح في مكان العمل، حيث أصبح اتجاه "عدم التقاعد" شائعاً بشكل متزايد، حيث يختار كبار الموظفين تمديد حياتهم المهنية وتطبيق مهاراتهم في القوى العاملة لفترة أطول.

ووفقاً للباحث في طول العمر والشيخوخة البروفيسور "أندرو سكوت"، فإن كبار السن لا يريدون التقاعد ويريدون مواصلة العمل لأطول فترة ممكنة. وقال: “لدي زملاء يدرسون في الجامعة تجاوزوا الـ 80 عاماً ويريدون مواصلة التدريس”.