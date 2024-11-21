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الإمارات تأسف لعجز مجلس الأمن عن وقف إطلاق النار في غزة
قالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "لا يمكن لمن يعاني على الأرض أن يحتمل أكثر".
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الأربعاء، عن بالغ أسفها إزاء عجز مجلس الأمن الدولي، مرة أخرى، عن تبني قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
وقالت بعثة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، عبر منشور على منصة "اكس": "بعد مرور أكثر من 400 يوم من الوضع الكارثي في غزة، وتوسع رقعة النزاع ليطال جميع أنحاء المنطقة، فإن وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم، قد طال انتظاره.".
وأضافت: "لا يمكن لمن يعاني على الأرض أن يحتمل أكثر."
وقد استخدمت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، حق الفيتو ضد قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، مُعللة ذلك بأن القرار من شأنه أن يشجع حركة حماس.