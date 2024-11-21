الإمارات تأسف لعجز مجلس الأمن عن وقف إطلاق النار في غزة

وقالت بعثة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، عبر منشور على منصة "اكس": "بعد مرور أكثر من 400 يوم من الوضع الكارثي في غزة، وتوسع رقعة النزاع ليطال جميع أنحاء المنطقة، فإن وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم، قد طال انتظاره.".