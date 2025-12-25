الإمارات: بعد 3 أيام من الارتفاعات القياسية..الذهب ينخفض في عيد الميلاد

بعد ثلاثة أيام من تسجيل ارتفاعات قياسية متواصلة، انخفضت أسعار الذهب قليلاً في يوم عيد الميلاد. عندما فتحت الأسواق يوم الخميس، كان سعر الذهب عيار 24 قيراطًا عند 539.75 درهمًا للجرام، بانخفاض عن 542 درهمًا صباح الأربعاء.
كانت أسعار الذهب عيار 22 و21 و18 و14 قيراطًا عند 499.75 درهمًا و479 درهمًا و410.75 درهمًا و320.25 درهمًا، مما يشير إلى زيادة طفيفة عن الأسعار عند فتح الأسواق يوم الثلاثاء.
كانت الأسعار الفورية عند 4,479.53 دولارًا في الساعة 10:30 صباحًا. في الوقت نفسه، ظلت الفضة ثابتة عند 71.91 دولارًا. في الشهر الماضي، ارتفع الذهب بنسبة 7.48 في المائة، وارتفعت الفضة بنسبة 35.36 في المائة.
قال خبراء محليون إن مع ارتفاع أسعار الذهب، قام المتسوقون في الإمارات بتغيير عادات الشراء الخاصة بهم. يختار الكثيرون قطعًا أخف أو يتجهون إلى المجوهرات الماسية.
أشار الخبراء إلى أن هناك أسبابًا متعددة لاستمرار الذهب في اتجاهه الصعودي. وفقًا لجوزيف داهريه، المدير الإداري في Tickmill، فقد استقر الذهب بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الأربعاء.
قال: "لا يزال المعدن مدعومًا بالطلب المستمر على الأصول الآمنة، مع ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية، وقليل من الأدلة على التهدئة في المدى القريب".
قال إنه على الرغم من جيوب تقلبات السوق، فإن بيانات النمو القوية في الولايات المتحدة لم تفعل الكثير لتغيير السرد الكلي الأوسع. "أظهرت البيانات الأخيرة أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثالث يتوسع بمعدل سنوي قدره 4.3 في المائة، ومع ذلك، لا تزال تسعير السوق تعكس توقعات التيسير النقدي في عام 2026"، قال. "يمكن أن تستمر الحالة الأساسية لخفضين في دعم الذهب."
وأضاف أن تدفقات الاستثمار لا تزال داعمة أيضًا. "سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات جديدة، بينما تواصل البنوك المركزية إضافة إلى الاحتياطيات بوتيرة ثابتة"، قال. "معًا، من المرجح أن تظل توقعات المعدلات التيسيرية والخلفية الجيوسياسية غير المستقرة هي المحركات الرئيسية التي تشكل الاتجاه القريب للذهب."
وصف العديد من الخبراء عام 2025 بأنه العام الحاسم للذهب، حيث قال الكثيرون إن التطورات الأخيرة أظهرت لماذا لا يزال الذهب مهمًا.
توقع المحللون أن يكون التوقعات للمعدن الأصفر متفائلة بشكل عام، حيث تتجمع العديد من التوقعات حول 4,500–5,000 دولار للأونصة.