الإمارات: برنامج العفو ينجز معاملات المخالفين في دقائق

أعربت "ماريا" الوافدة الفلبينية عن دهشتها من الترتيبات التي تم اتخاذها للمتقدمين. وقالت: "كنت متوترة للغاية بشأن المجيء إلى هنا لأنني اعتقدت أنه سيكون مزدحماً للغاية خلال الأيام القليلة الأولى. لم أتوقع خيمة مكيفة ذات مقاعد مريحة، ولكن منذ اللحظة التي خطوت فيها إلى الخيمة، شعرت بالراحة. كان الموظفون لطفاء وصبورين للغاية ، وشرحوا كل شيء بوضوح. تم تنظيم إقامتي في وقت قصير، والآن يمكنني البقاء في الإمارات العربية المتحدة دون أي قلق من خلال الحصول على تأشيرة. أنا ممتنة للغاية لإدارة الجنسية والإقامة على هذه الفرصة".