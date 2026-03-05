الإمارات.. انخفاض في الحرارة وفرص للأمطار اليوم وغداً

تكون السماء اليوم غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، حسبما أفاد المركز الوطني للأرصاد. وأضاف أن هناك فرصة لهطول الأمطار خلال النهار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية.

تهب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة بسرعة 15-25، تصل إلى 40 كم/ساعة. ومن المتوقع أن تشهد دبي أمطاراً غزيرة.

قد تصل درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية في البلاد. ومن المتوقع أن ترتفع الزئبق إلى 26 درجة مئوية في أبوظبي، و25 درجة مئوية في دبي، و26 درجة مئوية في الشارقة.

مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، قد تصل إلى 19 درجة مئوية في أبوظبي ودبي، و18 درجة مئوية في الشارقة، و13 درجة مئوية في المناطق الداخلية.

تتراوح مستويات الرطوبة بين 35 و 70 بالمائة في أبوظبي ودبي.

تكون حالة البحر مضطربة إلى متوسطة في الخليج العربي وخفيفة في بحر عمان.