الإمارات: انخفاض طفيف في الحرارة وطقس صحو إلى غائم جزئياً غداً

وأشار المركز إلى وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة يوم الأحد، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى في أبوظبي إلى 17 درجة مئوية، بينما قد تنخفض في مناطق أخرى لتصل إلى 19 درجة مئوية كحد أدنى.