الإمارات

الإمارات: انخفاض طفيف في الحرارة وطقس صحو إلى غائم جزئياً غداً

توقعات بتشكل الضباب ليلاً وصباح الاثنين مع استقرار درجات الحرارة دون الـ 30 مئوية.
الإمارات: انخفاض طفيف في الحرارة وطقس صحو إلى غائم جزئياً غداً
طاقم الخليج تايمز
تاريخ النشر

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد (22 فبراير) صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً.

وأشار المركز إلى وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة يوم الأحد، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى في أبوظبي إلى 17 درجة مئوية، بينما قد تنخفض في مناطق أخرى لتصل إلى 19 درجة مئوية كحد أدنى.

وسيكون الطقس معتدلاً ولطيفاً يوم الأحد، مع درجات حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية في كافة أنحاء الدولة. كما تسود أجواء رطبة خلال الليل وصباح يوم الاثنين، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

أما بالنسبة للرياح، فستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتنشط أحياناً، حيث تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وقد تصل إلى 35 كم/ساعة.

وفيما يخص حالة البحر، فسيكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com