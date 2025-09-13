الإمارات: انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من 25 درجة مئوية الأسبوع المقبل

يمكن لسكان الإمارات العربية المتحدة التطلع إلى طقس أكثر راحةً خلال الأسابيع المقبلة مع انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا في جميع أنحاء المنطقة. يُعدّ هذا التحول المستمر إلى أجواء أكثر اعتدالًا وراحةً مثاليًا للأنشطة الخارجية والروتين الموسمي.
وأوضح إبراهيم الجروان، رئيس إدارة جمعية الإمارات للفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن اتجاه التبريد يتبع الأنماط الموسمية المتوقعة.
ابتداءً من 20 سبتمبر، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة ليلاً إلى أقل من 25 درجة مئوية. ورغم هذا الانخفاض الأولي، سيستمر الحر حتى الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر، مصحوبًا برطوبة عالية قد تؤدي إلى ضباب وندى في الصباح الباكر.
سيستمر اتجاه التبريد طوال شهر أكتوبر، مع انخفاض درجات الحرارة القصوى خلال النهار إلى أقل من 35 درجة مئوية بحلول 10 أكتوبر وانخفاض درجات الحرارة المنخفضة ليلاً إلى أقل من 20 درجة مئوية بحلول 20 أكتوبر.
سيشهد شهر نوفمبر أيامًا أكثر اعتدالًا، حيث ستبقى درجات الحرارة العظمى أقل من 30 درجة مئوية. وبحلول ديسمبر، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة ليلًا إلى 15 درجة مئوية، معلنةً بداية فصل الشتاء.
تنتقل دولة الإمارات العربية المتحدة من أشهر الصيف الحارقة إلى خريف أكثر اعتدالاً، مع بدء فصل الصافرية في السادس من سبتمبر. ويمثل هذا الموسم رسمياً بداية فصل الخريف، بعد ظهور برج الجبهة، أول بيوت الخريف، مما يشير إلى تغير تدريجي في الأحوال الجوية.
كما أن ظهور نجم سهيل في سماء الإمارات العربية المتحدة يوم 25 أغسطس، يمثل أيضًا تحولًا نحو طقس الخريف الأكثر برودة.