الإمارات: انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من 25 درجة مئوية الأسبوع المقبل

ابتداءً من 20 سبتمبر، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة ليلاً إلى أقل من 25 درجة مئوية. ورغم هذا الانخفاض الأولي، سيستمر الحر حتى الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر، مصحوبًا برطوبة عالية قد تؤدي إلى ضباب وندى في الصباح الباكر.