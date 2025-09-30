الإمارات: انخفاض أسعار الماس المُصنّع ونمو هائل بين جيل Z

يشهد الطلب على الماس المزروع في المختبر نمواً متزايداً في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم، مدفوعاً باستخدامه المتزايد في المجوهرات ومنتجات نمط الحياة.
قال مسؤولون تنفيذيون في الصناعة خلال ندوة DMCCC للماس المزروع في المختبر 2025 يوم الثلاثاء إن الماس المزروع في المختبر هو أسرع القطاعات نمواً في قطاع المجوهرات، مدفوعاً بالطلب المتزايد من الجيل Z مع انخفاض الأسعار.
وقال بيتر ويدمان، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة Swarovski Created Diamonds، إن الماس المزروع في المختبر - أو الماس من صنع الإنسان - هو أحد أكبر الابتكارات في عالم المجوهرات منذ عقود.
نشهد طلبًا كبيرًا، مدفوعًا في المقام الأول بوعي المستهلكين المتزايد بالمادة. يمثل جيل Z 60% من مستهلكي السلع الفاخرة، وقد تبنوا بشكل خاص الماس المزروع في المختبر بسرعة كبيرة، مدفوعًا بالوعي على وسائل التواصل الاجتماعي، كما قال.
وأضاف ويدمان أن قطاع LGD هو الأسرع نمواً في قطاع المجوهرات، حيث يتوسع بمعدل مزدوج الرقم على أساس سنوي.
ومن حيث المتانة، أكد أن الماس الصناعي يحتوي على نفس نوع المادة من وجهة نظر.
وتشير التقديرات إلى أن سوق الماس المزروع في المختبرات العالمية تتراوح قيمته بين 25 و35 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى ما بين 60 و100 مليار دولار بحلول ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، مدفوعاً بالتوسع في أسواق المجوهرات وأسلوب الحياة، والطلب الصناعي المستمر، والظهور السريع لتطبيقات التكنولوجيا العالية.
قال بول زيمنيسكي، المحلل المستقل، إن أحد العوامل الرئيسية هو انخفاض سعر الماس الصناعي. وأضاف خلال العرض التقديمي في المؤتمر: "هناك روايات مثيرة للاهتمام تستحق النقاش، ولكن في نهاية المطاف، يشتري المستهلكون هذا الماس لأن سعره جذاب للغاية، بلا شك".
انخفضت أسعار الماس بشكل كبير حيث أحدث الماس المزروع في المختبر ثقبًا كبيرًا في السوق، حيث انخفض من حوالي 6800 دولار في عام 2022 إلى حوالي 5000 دولار في نهاية العام الماضي.
وقال نيل فينتورا، المستشار الخاص للأحجار الكريمة في مركز دبي للسلع المتعددة، إن الماس المزروع في المختبر بدأ ينتشر في إعدادات الموضة ونمط الحياة أيضًا.
لقد شهدنا نموًا قويًا في قطاع المجوهرات. وتشير جميع الدلائل إلى استمرار النمو في هذا المجال، على حد قوله.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن الماس المزروع في المختبر يشكل بالفعل ما يقرب من نصف أحجار مركز خواتم الخطوبة في الولايات المتحدة، مع تسارع التبني في الشرق الأوسط وأوروبا والهند والصين.
قال بن سليم: "إنّ القدرة على تحمل التكاليف ومرونة التصميم تُعيدان تشكيل طلب المستهلكين، مما يسمح للمشترين باختيار أحجار أكبر وتصاميم أكثر ابتكارًا، مع منح صائغي المجوهرات مجالًا لتجربة أشكال وألوان غير عملية في ظلّ العرض الطبيعي. الأمر لا يتعلق بالاستبدال، بل بتوفير خيارات أوسع، وأسعار في متناول الجميع، وإمكانيات تصميم جديدة".
وأضاف أن مركز دبي للسلع المتعددة شهد تداول أكثر من مليار قيراط من الذهب خلال السنوات الخمس الماضية.
ويوجد أكثر من 30 شركة متخصصة في الماس المزروع في المختبر نشطة بالفعل في النظام البيئي لمركز دبي للسلع المتعددة، كما تجاوز حجم التجارة السنوية للماس المزروع في المختبر عبر دبي مليار دولار في العام الماضي.
موقفنا واضح: الماس الطبيعي والمُصنّع في المختبر ليسا متنافسين. إنهما فئتان متميزتان يُمكنهما التعايش، وإذا ما تم تنظيمهما بشكل صحيح، يُمكنهما توسيع الخيارات المتاحة، ودفع عجلة الابتكار، وتنمية السوق ككل، كما قال.