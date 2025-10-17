الإمارات: الهيئة الاتحادية للهوية تطلق مبادرة جديدة لتقسيط رسوم الخدمات بدون فوائد

أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات مبادرة جديدة بعنوان "الهيئة في خدمتك"، تتيح للعملاء سداد رسوم الخدمات على أقساط ميسّرة.
وأُعلن عن هذه المبادرة مؤخراً خلال معرض "جيتكس جلوبال 2025"، حيث تأتي خطة الدفع السهل ضمن التزام الهيئة بتقديم حلول مالية مرنة، وتعزيز جودة الحياة للمقيمين بما يتماشى مع مبادرة "عام المجتمع 2025".
في المرحلة الأولى من البرنامج، يمكن للعملاء الذين يحملون بطاقات ائتمان صادرة عن 10 بنوك محلية مشاركة، اختيار سداد رسوم الخدمات التي تبلغ 500 درهم أو أكثر على أقساط تمتد من ثلاثة إلى اثني عشر شهراً، وبنسبة فائدة 0%.
وأكّد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للھویة والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن المبادرة تأتي ضمن جهود الهيئة لتبني حلول مالية مبتكرة تواكب التطورات التقنية.
وشدّد على أن الهدف من هذه المبادرة هو تخفيف الأعباء المالية عن العملاء وتمكينهم من إدارة التزاماتهم المالية بشكل أكثر كفاءة.
وقال: "تعزز هذه المبادرة التزام الهيئة بتحسين جودة حياة العملاء، وتسهم في تحويل تجربة المتعاملين مع الهيئة إلى تجربة سهلة وسلسة وإيجابية".
وأضاف اللواء أحمد ميوف العمري، المدير العام بالإنابة لشؤون الخدمات المساندة في الهيئة، أن هذه المبادرة ترسي معايير جديدة للتميز في الخدمات الحكومية.
وقال: "من خلال إطلاق هذه المبادرة، تؤسس الهيئة لمعايير جديدة من الكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية، وتفتح المجال أمام تجارب مالية أكثر سهولة وسلاسة".
وتشمل البنوك المشاركة: بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والبنك التجاري دبي، وبنك الشارقة الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني، والبنك التجاري الدولي.
ويمكن للعملاء التقديم على خطة الدفع السهل عبر الاتصال بمراكز الاتصال التابعة لبنوكهم أو من خلال قنوات الخدمة الأخرى المتاحة.