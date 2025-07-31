الإمارات

"الإمارات المركزي" يلغي ترخيص شركة "جومتي" للصرافة

لمخالفتها قانون مكافحة غسل الأموال حيث يسعى المصرف إلى ضمان امتثال جميع شركات الصرافة لقوانين دولة الإمارات
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. صورة: أرشيف

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. صورة: أرشيف

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ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة جومتي للصرافة، وهي شركة صرافة عاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، وذلك وفقاً للمادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته.

وجاء قرار إلغاء الترخيص بناءً على نتائج الفحوصات التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت عن وجود إخفاقات كبيرة لدى شركة الصرافة في الامتثال لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة والعقوبات.

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يسعى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من خلال سلطاته الإشرافية والتنظيمية، إلى ضمان امتثال جميع شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ولوائحها ومعاييرها التي وضعها المصرف المركزي للحفاظ على الشفافية والنزاهة في قطاع شركات الصرافة وحماية النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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