"الإمارات المركزي" يلغي ترخيص"النهدي" للصرافة

يسعى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من خلال سلطاته الإشرافية والتنظيمية، إلى ضمان امتثال جميع شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ولوائحها ومعاييرها التي وضعها المصرف المركزي للحفاظ على الشفافية والنزاهة في قطاع شركات الصرافة وحماية النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.