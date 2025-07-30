"الإمارات المركزي" يلغي ترخيص"النهدي" للصرافة

ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة النهدي للصرافة، وهي شركة صرافة عاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، وذلك وفقاً للمادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته.
وجاء إلغاء الترخيص بناء على نتائج التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت عن إخفاقات كبيرة من جانب شركة الصرافة في الامتثال لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة والعقوبات.
يسعى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من خلال سلطاته الإشرافية والتنظيمية، إلى ضمان امتثال جميع شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ولوائحها ومعاييرها التي وضعها المصرف المركزي للحفاظ على الشفافية والنزاهة في قطاع شركات الصرافة وحماية النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.