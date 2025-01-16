الإمارات: اللغة الإنجليزية تعزز فرص التوظيف والنمو المهني
قالت شركة نشر وخدمات تعليمية أن العديد من أصحاب العمل في الإمارات العربية المتحدة يعتمدون استخدام اختبارات اللغة الإنجليزية للتقييم خلال عملية التوظيف عبر القطاعات الرئيسية. وقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين لصحيفة خليج تايمز أنه يتم إجراء هذه الاختبارات أثناء مرحلة التوظيف، وغالباً قبل المقابلات أو كجزء من التقييمات.
وقالت "إيزيل بيركان"، مديرة التسويق، في مركز تعلم اللغة الإنجليزية، "بيرسون"، قسم الشرق الأوسط وأفريقيا: "إنهم يقدمون معايير موحدة لتقييم كفاءة المرشحين في اللغة الإنجليزية، وضمان توافق مهاراتهم مع متطلبات الوظيفة. وتؤثر النتائج على التوظيف من خلال مساعدة القائمين على التوظيف في تحديد المرشحين المؤهلين للنجاح في الوظائف التي تتطلب التواصل الفني والتعامل مع الثقافات المختلفة. وفي الأسواق التنافسية مثل سوق الشرق الأوسط - حيث تتنوع الكفاءة من حيث إتقان اللغة الإنجليزية - تضمن مثل هذه التقييمات قيام الشركات ببناء فرق تنافسية عالمياً"،
جاء ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه الشركة تقريرها العالمي حول إتقان اللغة الإنجليزية لعام 2024 والذي يقدم معلومات حول الاتجاهات في الشرق الأوسط والهند والفلبين واليابان ومصر وكولومبيا وأوروبا. وفي اختبارات "أساسيات المهارات الأربع" التي أجريت في الإمارات العربية المتحدة، بلغ متوسط النتيجة الإجمالية 59 - وهو ما يضع الدولة فوق المتوسط العالمي البالغ 57.
وصلت درجات اللغة الإنجليزية المتوسطة حالياً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، "نظراً لزيادة التواصل المكتوب عبر الإنترنت داخل وخارج مكان العمل في عالم ما بعد جائحة كوفيد".
وفي الإمارات العربية المتحدة، تعتمد قطاعات مثل الضيافة والرعاية الصحية والتمويل بشكل كبير على مهارات اللغة الإنجليزية القوية لتعزيز التواصل وخدمة العملاء والإنتاجية. وقالت بيركان: "وفقاً لبحث بيرسون، فإن 85% من المهنيين يدركون أن اللغة الإنجليزية ضرورية لعملهم، مما يؤكد دورها في دفع النجاح في مكان العمل".
أكثر من نصف (51%) متعلمي الإنجليزية يسعون للحصول على فرص أفضل والنمو المهني. "في الواقع، الموظفون الذين يعملون في شركات تقدم تدريباً لغوياً يكونون أكثر رضاً عن وظائفهم بنسبة الضعف مقارنةً بمن لا يحصلون على تدريب لغوي."
وعند سؤالها عن تأثير الوصول السهل والمجاني في معظم الأحيان إلى أدوات اللغة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على الحاجة إلى مهارات اللغة، قالت: "أدوات اللغة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تكمل الحاجة إلى مهارات الكتابة القوية بالإنجليزية، ولا تحل محلها. هذه الأدوات تساعد في القواعد اللغوية والتركيب والأسلوب، لكن القدرة على بناء تواصل واضح، ملائم للسياق، واحترافي تظل ضرورية."
"يتعين على الموظفين فهم الفروق الدقيقة مثل لهجة الكلام والحساسية الثقافية والكتابة الموجهة للجمهور، والتي لا يستطيع الذكاء الاصطناعي تقليدها بالكامل. وعلاوة على ذلك، فإن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي دون المهارات الأساسية قد يؤدي إلى اقتراحات غير دقيقة أو غير مناسبة، وذلك ما يؤكد على أهمية إتقان اللغة."
وأشارت بيركان إلى أن برامج تدريب اللغة الإنجليزية ضرورية لتحسين مهارات الموظفين ومعالجة فجوات المهارات على مستوى العالم. "في المناطق التي تكون فيها مستويات إتقان اللغة الإنجليزية أقل، تزيد الشركات من استثماراتها في هذه البرامج لتأهيل قوتها العاملة للمستقبل."
وتساعد اختبارات الكفاءة في تحديد مستويات اللغة لدى الموظفين. "على سبيل المثال، قد تركز البرامج على مهارات الاتصال، أو المفردات الخاصة بالصناعة، أو الكتابة التجارية. وفي هذه المناطق، ينصب التركيز على تعزيز طلاقة اللغة الإنجليزية لتعزيز التعاون العالمي والوصول إلى فرص العمل".