الإمارات: اللغة الإنجليزية تعزز فرص التوظيف والنمو المهني

وقالت "إيزيل بيركان"، مديرة التسويق، في مركز تعلم اللغة الإنجليزية، "بيرسون"، قسم الشرق الأوسط وأفريقيا: "إنهم يقدمون معايير موحدة لتقييم كفاءة المرشحين في اللغة الإنجليزية، وضمان توافق مهاراتهم مع متطلبات الوظيفة. وتؤثر النتائج على التوظيف من خلال مساعدة القائمين على التوظيف في تحديد المرشحين المؤهلين للنجاح في الوظائف التي تتطلب التواصل الفني والتعامل مع الثقافات المختلفة. وفي الأسواق التنافسية مثل سوق الشرق الأوسط - حيث تتنوع الكفاءة من حيث إتقان اللغة الإنجليزية - تضمن مثل هذه التقييمات قيام الشركات ببناء فرق تنافسية عالمياً"،