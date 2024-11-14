الإمارات: الكلاب المدربة تدعم تأهيل السجناء الأحداث عاطفياً

وبالإضافة إلى برنامج العلاج بالحيوانات الأليفة، تعرض مراكز رعاية الأحداث أيضاً أعمالاً فنية وحرفية من صنع نزلاء الأحداث في معرض الشارقة الدولي للكتاب. ويهدف هذا الجهد إلى إبراز إبداعاتهم ودعم إعادة تأهيلهم.

وسيتمكن زوار المعرض من رؤية مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية المصنوعة من المواد المعاد تدويرها.