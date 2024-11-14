الإمارات: الكلاب المدربة تدعم تأهيل السجناء الأحداث عاطفياً

في إطار مبادرة مبتكرة لإعادة السجناء الأحداث إلى المسار الصحيح وضمان سلامتهم النفسية، يُسمح للمخالفين الأحداث بالتفاعل مع الحيوانات الأليفة المدربة خصيصاً لهم. وتنفذ هذه المبادرة مراكز الإصلاح والتأهيل بالتعاون مع معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يجري حالياً.
يتم جلب الحيوانات الأليفة إلى نزلاء السجون للعب معهم والعناية بهم، مما يوفر لهم الدعم العاطفي القيم. يمكن أن يؤدي وجود هذه الحيوانات الأليفة إلى تحسين الحالة المزاجية والاستقرار العاطفي، مما يساعد النزلاء الصغار على الشعور براحة أكبر في بيئة مليئة بالتحديات. ولضمان نجاح هذه المبادرة المفيدة، يتعاون مركز رعاية الأحداث بشكل وثيق مع وحدة شرطة أبوظبي K9، التي توفر حيوانات مدربة جيداً وآمنة للنزلاء.
وبحسب المركز، فإن الموظفين على دراية بالحساسية المحتملة التي قد يعاني منها بعض النزلاء من الحيوانات. لذا، فإنهم يتخذون الاحتياطات اللازمة لضمان إعطاء الأولوية للبرنامج لصحة وسلامة جميع المشاركين مع الاستمرار في تقديم الفوائد العاطفية.
وقالت دائرة القضاء إنها "تركز بشكل شديد على الصحة النفسية للأطفال، بهدف تثقيف الآباء حول السلوكيات السلبية وكيفية إدارتها بشكل فعال".
وفي الوقت نفسه، يمكن أن تمتد فوائد العلاج بالحيوانات الأليفة إلى ما هو أبعد من السجناء الأحداث لتشمل أسرهم، وخاصة الآباء والأمهات الذين يواجه أطفالهم تحديات مثل القلق والتوتر. وتعلم هذه الطريقة العلاجية الأطفال مهارات حياتية مهمة مثل بناء الصداقات، وتحمل مسؤولية الآخرين، واكتشاف طرق صحية للتعامل مع عواطفهم. ويمكن للأطفال أن يتعلموا تحسين مزاجهم وصحتهم العاطفية بشكل عام من خلال التعامل مع الحيوانات، مما يجعل هذا النهج مفيداً لكل من الشباب وأسرهم.
ومن خلال هذه المبادرات، التي تجمع بين العلاج بالحيوانات الأليفة والموارد التعليمية، تهدف مراكز الإصلاح والتأهيل إلى وجود بيئة داعمة تعمل على تعزيز المرونة العاطفية والنمو الشخصي بين السجناء الأحداث، ومساعدتهم في رحلة إعادة تأهيلهم.
وبالإضافة إلى برنامج العلاج بالحيوانات الأليفة، تعرض مراكز رعاية الأحداث أيضاً أعمالاً فنية وحرفية من صنع نزلاء الأحداث في معرض الشارقة الدولي للكتاب. ويهدف هذا الجهد إلى إبراز إبداعاتهم ودعم إعادة تأهيلهم.
وسيتمكن زوار المعرض من رؤية مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية المصنوعة من المواد المعاد تدويرها.
ومن بين الأعمال البارزة في المجموعة لوحة نابضة بالحياة تصور طائرين. وتلفت هذه اللوحة الفنية الأنظار بفضل ألوانها الزاهية والحيوية. وقد غرس الرسام في القماش ألواناً زاهية تعكس بشكل جميل أفكار السلام والحرية وجوهر الحياة نفسها. ويبدو أن الطيور تجسد شعوراً بالفرح والتحرر يتردد صداه لدى المشاهدين.
ترافق هذه اللوحة الرائعة مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية الأخرى. إحداها عبارة عن لوحة ملونة تم إنشاؤها عن طريق خلط الألوان واستخدام أدوات رسم مختلفة. هناك أيضاً شاحنة كرتون فريدة من نوعها، وفخار، وزجاج، كلها ذات أشكال وألوان مثيرة للاهتمام. تشمل المنتجات الأخرى المنحوتات الخشبية والمحافظ المصنوعة يدوياً، والتي تعرض مهارات السجناء.
لا تُظهِر هذه الحرف اليدوية مواهب النزلاء الشباب فحسب، بل إنها تأتي أيضاً من ورش عمل مصممة لإبقائهم منشغلين بشكل إيجابي. تُباع المنتجات في معارض أخرى.