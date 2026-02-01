الإمارات: القواعد الواجب اتباعها لإنهاء خدمات الموظفين

سؤال: ما هي أحدث القواعد المتعلقة بإنهاء خدمة الموظف خلال فترة الاختبار؟ أنا أسأل عن شركة مقرها في البر الرئيسي.
الجواب: في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة الموظف خلال فترة الاختبار بتقديم إشعار كتابي مسبق مدته 14 يوماً وفقاً للمادة 9(1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تنص على ما يلي:
“يجوز لصاحب العمل تعيين العامل تحت فترة اختبار لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء العمل. ويجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال هذه الفترة بعد إخطار الأخير بذلك كتابة قبل 14 يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة.”
علاوة على ذلك، يظل صاحب العمل ملزماً بدفع جميع المستحقات المكتسبة حتى آخر يوم عمل، بما في ذلك الراتب غير المدفوع، وأي أيام إجازة مستحقة (إن وجدت)، وراتب فترة الإشعار لإنهاء فترة الاختبار وفقاً للمادة 29 (3) من قانون العمل الإماراتي.
“يجوز لصاحب العمل الموافقة على منح العامل إجازة من رصيد إجازته السنوية خلال فترة الاختبار، ويحتفظ العامل بالحق في التعويض عن رصيد إجازته السنوية المتبقي، إذا لم يكن قد اجتاز فترة الاختبار.”
يجب على صاحب العمل تقديم شهادة خبرة لموظفه بناءً على طلبه، بمجرد انتهاء عقد العمل. يجب أن تذكر الشهادة تاريخ بدء وانتهاء عمل الموظف، وإجمالي فترة الخدمة، والمسمى الوظيفي أو الدور، وآخر راتب، وسبب انتهاء العقد. والأهم من ذلك، يجب ألا تتضمن أي شيء قد يضر بسمعة الموظف’ أو يؤثر سلباً على فرصته في الحصول على وظيفة جديدة. ينشأ هذا الالتزام بموجب المادة 13(11) من قانون العمل الإماراتي، والتي تنص على ما يلي:
“إعطاء العامل، بناءً على طلبه وعند انتهاء عقد العمل، شهادة خبرة، بدون رسوم، تبين تاريخ بدء عمله، وتاريخ انتهائه، ومدة خدمته كاملة، والمسمى الوظيفي أو نوع العمل الذي كان يؤديه، وآخر أجر كان يتقاضاه، وسبب إنهاء عقد العمل، شريطة ألا تتضمن الشهادة أي شيء قد يضر بسمعة العامل’ أو يحد من فرصه في إيجاد فرص عمل جديدة.”
وفقاً للأحكام المذكورة أعلاه من القانون، يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة الموظف قانونياً خلال فترة الاختبار بتقديم إشعار كتابي مسبق مدته 14 يوماً’ وتسوية جميع المستحقات بما يتوافق مع قانون العمل الإماراتي.
عاشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة عاشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند. يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة لشركته على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View, Khaleej Times, PO Box 11243, Dubai.