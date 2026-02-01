الإمارات: القواعد الواجب اتباعها لإنهاء خدمات الموظفين

يجب على صاحب العمل تقديم شهادة خبرة لموظفه بناءً على طلبه، بمجرد انتهاء عقد العمل. يجب أن تذكر الشهادة تاريخ بدء وانتهاء عمل الموظف، وإجمالي فترة الخدمة، والمسمى الوظيفي أو الدور، وآخر راتب، وسبب انتهاء العقد. والأهم من ذلك، يجب ألا تتضمن أي شيء قد يضر بسمعة الموظف’ أو يؤثر سلباً على فرصته في الحصول على وظيفة جديدة. ينشأ هذا الالتزام بموجب المادة 13(11) من قانون العمل الإماراتي، والتي تنص على ما يلي: