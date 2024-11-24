الإمارات: القانون الجديد دعم للفنانين وتعزيز البيئة الإبداعية

ونظم القانون ضوابط ترخيص المؤسسات الفنية في الدولة ومتطلبات إنشائها وأحكام تشكيل مجالس أمناء تلك المؤسسات، كما حدد أنواع الأنشطة الفنية التي يجوز للمنظمات الفنية ممارستها في الدولة، والتي تشمل: الفنون البصرية والسمعية، والفنون الأدائية، والأدب، والفنون المسرحية، والموسيقى، وإقامة الفعاليات التي توفر لأفراد المجتمع تجارب فنية وفرصاً للتعلم الفني، والمحاضرات أو الدورات الأكاديمية، وعروض الأفلام، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة والمنصات الافتراضية لتوسيع نطاق الوصول إلى المجموعات الفنية والمعارض.