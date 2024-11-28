الإمارات: الفحص قبل الزواج يحقق نجاحاً كبيراً في مكافحة الثلاسيميا

ولتوضيح الفكرة له، استخدمت الدكتورة مريم مثال يشمل التمر. وقالت: "سألته، عند رؤية بذرة التمر، هل تستطيع التمييز بين الأنواع وما إذا كان جابري أم خنيزي؟ وقال نعم". "أخبرته أن هذا هو بالضبط ما نفعله. وإذا أصيبت شجرة واحدة في مزرعتك بأي مرض، فماذا ستفعل؟ قال إنه سيقطعها ويرميها بعيداً. فقلت له، نحن لا نطلب منك قتل شعبك؛ نحن نطلب منك فقط التأكد من كشف هذا المرض في وقت مبكر بما فيه الكفاية قبل أن ينتشر إلى البقية".