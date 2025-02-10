الإمارات: الفحص الطبي بالذكاء الاصطناعي للتأمين على الحياة

وقال "إيمانويل ديشامب"، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الادخار الفردي وتأمين مكان العمل في شركة سكون، التي تقول أنها أول شركة تأمين تقدم هذه التكنولوجيا في الإمارات العربية المتحدة: "في البداية، حددنا فئات عمرية محددة وحدودًا للمبلغ المؤمن عليه للسياسات التي من شأنها أن تلغي الحاجة إلى الاختبارات الطبية. وبما أن هذا النهج رائد، فسوف نستكشف بشكل تدريجي توسيع نطاق إعفاءات الاختبارات الطبية".