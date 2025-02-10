الإمارات: الفحص الطبي بالذكاء الاصطناعي للتأمين على الحياة
لن يحتاج سكان دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يخططون لشراء تأمين على الحياة إلى الخضوع لاختبارات طبية، وذلك بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تحويل حياتنا اليومية.
فقد أطلقت شركة تأمين في الإمارات العربية المتحدة ميزة مسح الوجه باستخدام الذكاء الاصطناعي والتي تقيس مقاييس الصحة الرئيسية مثل معدل ضربات القلب وضغط الدم ومعدل التنفس لمقدمي طلبات التأمين على الحياة في الدولة من خلال مؤتمر الفيديو.
وأطلقت شركة "سكون" للتأمين هذه الأداة الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تلغي الحاجة إلى الفحوصات الطبية التقليدية، مما يجعل عملية التقديم أكثر ملاءمة وكفاءة.
وقال "إيمانويل ديشامب"، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الادخار الفردي وتأمين مكان العمل في شركة سكون، التي تقول أنها أول شركة تأمين تقدم هذه التكنولوجيا في الإمارات العربية المتحدة: "في البداية، حددنا فئات عمرية محددة وحدودًا للمبلغ المؤمن عليه للسياسات التي من شأنها أن تلغي الحاجة إلى الاختبارات الطبية. وبما أن هذا النهج رائد، فسوف نستكشف بشكل تدريجي توسيع نطاق إعفاءات الاختبارات الطبية".
وأضاف أن هذا الحل يقتصر حالياً على وثائق التأمين على الحياة الفردية فقط.
وتسعى القطاعات العامة والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي للاستفادة من هذه التكنولوجيا الثورية، مما يجعل الدولة مركزًا لتبني الذكاء الاصطناعي المسؤول.
وبحسب دراسة أجرتها شركة "تريندز" للأبحاث والاستشارات، من المتوقع أن يصل سوق الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 46.33 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك بفضل الدعم القوي من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 ومراكز الابتكار المتقدمة.
وأضاف أن "سكون" تغطي تكاليف الفحوصات الطبية، مما يوفر للعملاء وفورات كبيرة. والأهم من ذلك أنها توفر راحة لا مثيل لها، مما يسمح للمتقدمين بإكمال العملية من أي مكان، مضيفًا أن العملاء ضمن فئات عمرية محددة فقط هم المطلوب منهم إجراء هذا الاختبار، بناءً على المبلغ المؤمن عليه المطلوب.
وفي عام 2024، سجلت سكون أقساط تأمين مكتتبة إجمالية بقيمة 5.84 مليار درهم، وحصلت على تصنيف A من ستاندرد آند بورز وA2 من موديز.
وأضاف ديشامب أن دمج الذكاء الاصطناعي داخل أداة مؤتمرات الفيديو هو شهادة على النهج الرقمي للشركة لتحقيق قدر أكبر من المرونة والراحة لعملائنا.