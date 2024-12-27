الإمارات: الفحص الجيني قبل الزواج يجنب الأمراض الوراثية

وبحسب وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فإن نتائج الفحص الجيني يمكن أن تحدد مدى التوافق بين الزوجين، فإذا كانت النتائج تشير إلى التوافق، فهذا يعني أن أياً من الشريكين لا يحمل نفس المتغير الجيني المسبب للمرض، وفي هذه الحالة، يتم إجراء الاستشارة عادة من قبل طبيب الرعاية الأولية خلال جلسة ما قبل الزواج.