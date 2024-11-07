الإمارات: الفحص الجيني قبل الزواج إلزامي مطلع 2025

وأضافت: "شهد عام 2019 إطلاق برنامج الجينوم الإماراتي، وفي عام 2021 تأسس مجلس الجينوم الإماراتي برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد. واعتباراً من يناير 2025، سيُصبح الفحص الجيني جزءاً لا يتجزأ من برنامج فحص ما قبل الزواج لجميع المواطنين الراغبين في الزواج في جميع أنحاء الدولة".