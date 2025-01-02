الإمارات: العمل الحر مسار واعد لتطوير المسيرة المهنية
ليُنظر إلى العمل الحر بشكل متزايد على أنه مسار واعد لتطوير المسيرة المهنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يوفر ميزة تنافسية، خاصة بالنسبة للشباب الذين يدخلون سوق العمل في دبي.
لقد دفع الجمع بين بيئات العمل عالية الضغط، والمنافسة المتزايدة، والرواتب الراكدة العديد من الموظفين إلى التحول من البحث عن عمل إلى خلق فرص العمل.
وفي حديث لصحيفة "خليج تايمز" ، أكدّ العديد من السكان، سواء الشباب أو الكبار، أن أيام الأسبوع بالنسبة لمعظم الناس في الإمارات العربية المتحدة غالباً ما تمر في ضبابية من الروتين حتى الساعة الخامسة أو السادسة مساءً، عندما ينتهون أخيراً من العمل.
"الأمر كله يتعلق بالثقة"
بالنسبة للمبتدئين، أصبح العمل الحر طريقة قابلة للتطبيق لدعم مهنة ناشئة للتقدّم على المنافسة.
رغم عمله من التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً في مساكن شاطئ جميرا في دبي، إلا أن خريج الجامعة ومصمم الجرافيك "زيد سامي" كان يعمل بشكل مستقل باستمرار إلى جانب عمله.
كان "سامي" يعتقد أنه كان عليه أن يتحلى بالإبداع ليبرز في سوق عمل تنافسي مثل سوق دبي. فبدلاً من البحث عن عمل فقط، قام أيضاً ببناء محفظة أعمال للتصميم الجرافيكي، وتلقى دروساً في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفجأة وجد العملاء يتواصلون معه.
قال "سامي": "إن العمل الحر له سلبيات وإيجابيات". إن أكبر إيجابيات العمل الحر بالنسبة لشخص مبدع مثله هي الحرية وإدارة الوقت التي يوفرها. ويشير "سامي" إلى القدرة على اختيار المشاريع، والتوقيتات، والعملاء بمثابة نسمة من الهواء النقي.
ورغم ذلك، فقد أكدّ أنه من الشائع أن يقدم العملاء، والأفراد، والشركات على حد سواء عروضاً منخفضة بسبب قيام الهواة بتخفيف سوق العمل. وأضاف: "إنك بحاجة إلى معرفة كافية لفهم متى تحاول شركة خداعك. قد يستغرق بناء بعض الأشياء، مثل صورة العلامة التجارية، أسابيع، أو حتى أشهراً".
ورغم تدفق المواهب، مع تزايد أعداد العاملين المستقلين في الإمارات العربية المتحدة كل عام، أكدّ "سامي" إن العملاء الجديرين بالثقة والذين يفهمون جهودك موجودون في كل مكان. ومع ذلك، قد يكون عدم الاستقرار المصاحب كافياً لإجبار بعض الأشخاص على العودة إلى العمل من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً، ولكنه يجذب في المقابل آخرين لا يستطيعون تحمّل الروتين.
وأضاف "سامي": "في حين أن بعض الشركات الناشئة، على سبيل المثال، قد تدفع القليل جداً، فقد تعتبر شركات أخرى عملك لا يقدر بثمن وتدفع لك أجراً جيداً للغاية". وقد دفعت بعض مشاريعه المستقلة أكثر من راتبه المعتاد. إن قراره بتحدي الزحام إلى مساكن شاطئ جميرا هو لإثبات نفسه في مجاله كوجه جديد.
"لا أعتقد أن أحداً سيختار التوقف عن العمل الحر"، وتابع قائلاً. "سأخبرك بهذا، إذا توقف أي شخص، فسيعود على الفور إذا قدم له شخص ما مشروعاً جيداً بما يكفي للعمل عليه".
"ترتيبات العمل التقليدية أمر لا يمكن تصوره"
"عظيم أحمد"، مصور فيديو مستقل، جاء إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2021. ورغم أنه اضطر إلى إغلاق شركته للسيارات في باكستان بسبب الكورونا، إلا أنه كان عازماً على شق طريقه في بلد جديد. لم تستمر الوظيفة الأولى والوحيدة لـ"أحمد" في الإمارات العربية المتحدة لفترة طويلة - 3 أشهر فقط.
وقال "لقد كانت لديّ طموحات عميقة لتأسيس نفسي مهنياً في دبي".
قال "أحمد" إن سوق العمل الحر كان راكداً بعد الركود العالمي الذي سببته جائحة الكورونا. وقد أدّت عمليات التسريح المتفشية ووقت الفراغ الكبير إلى تعلم مئات الأشخاص لمهارات قابلة للتسويق، ممّا أدى إلى إضعاف السوق. وينسب المغترب الباكستاني بقاءه كعامل مستقل إلى قدرته على التكيّف، ممّا سمح له بالعمل من خلال احتياجات السوق المتغيرة.
وأضاف الشاب البالغ من العمر 28 عاماً إن تغيير مسيرته المهنية تم تسهيله من خلال "النظام البيئي الداعم الفريد للعاملين المستقلين" في دولة الإمارات العربية المتحدة و "عملية الإعداد المباشرة".
لقد أدت الحرية، والمرونة، والنمو الشخصي الذي اختبره أثناء عمله الحر لعدّة سنوات إلى تغيير وجهة نظره بشأن العمل من التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً بشكل دائم. وقال: "أستطيع أن أقول بثقة أن العودة إلى وظيفة تقليدية من التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً ليست خياراً بالنسبة لي".
"لا يوجد عودة إلى الوراء على الإطلاق."
"التركيز على صقل مهاراتي بدلاً من التوفيق بين الأدوار المتعددة"
قد يكون تخطي التنقلات، والعمل من المنزل، وتحديد جدولك الزمني جذاباً للعديد من الأشخاص، ولكن بعض العاملين المستقلين عادوا إلى نظام العمل من الساعة 9 صباحاً إلى 5 مساءً الذي تجنبوه في السابق.
بالنسبة لـ"لويد أريكو"، وهو متخصص في العلاقات العامة والإعلام، فإن العمل الحر يعني أن يكون متمكناً من كل المهن ولكن لا يتقن أياً منها. لقد عمل كعامل حر لفترة قصيرة فقط - حوالي 3 أسابيع - ولكن كان ذلك كافياً ليدرك أن هذا العمل لا يناسبه.
واعترف بأن العمل الحر سمح له بمزيد من المرونة، لكنه "أدرك في وقت مبكر أن الأمر يتطلب جهداً هائلاً للعثور على العملاء، وإدارة الشؤون المالية، والحفاظ على النفقات بشكل مستمر".
خلال الأسابيع الثلاثة التي قضاها "أريكو" في العمل الحر، أمضى وقتاً أطول في القيام بأعمال بدون مقابل مقارنة بالعمل العادي. وقد أظهرت الدراسات أن تجربته هي القاعدة، حيث يقضي نصف العاملين المستقلين نصف ساعات عملهم في مهام لا يتقاضون أجراً مقابلها. بين تسويق خدماته، والعثور على العملاء، والحفاظ على التمويل، قام "أريكو" بعمل أقل وأكثر في الإدارة.
وبعد الاستقالة، حصل على وظيفة محاسب بدوام كامل في إحدى وكالات الاتصالات في دبي، وهو القرار الذي يشعر بالامتنان لأنه اتخذه في وقت مبكر.
وقال "لم يعد عليّ أن أقلق بشأن مصدر الراتب التالي".
وبعيداً عن الأمور المالية وإدارة الوقت، لاحظ "أريكو" أن الأشخاص الذين يضفون طابعاً جميلاً على العمل الحر غالباً ما ينسون الفوائد البسيطة المترتبة على العمل المستقر من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً. وقال إنه أصبح لديه الآن "الوصول إلى موارد مثل الفريق التعاوني، والأدوات المهنية، والتدريب المستمر" التي تساعده على النمو المهني الشامل وليس الشخصي.
في النهاية، لا يناسب العمل الحر الجميع. فبعض الناس، مثل "أحمد"، قد يفضلون عدم اليقين، في حين يفضل آخرون القدرة على التنبؤ.
لقد عبّر "أريكو" عن الأمر على أفضل نحو عندما قال: "العمل الحر قد يكون خياراً رائعاً بالنسبة للبعض، ولكن بالنسبة لي، فإن الاستقرار، وفرص النمو، والتعاون في دور بدوام كامل أكثر إرضاء".