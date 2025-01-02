الإمارات: العمل الحر مسار واعد لتطوير المسيرة المهنية

ورغم تدفق المواهب، مع تزايد أعداد العاملين المستقلين في الإمارات العربية المتحدة كل عام، أكدّ "سامي" إن العملاء الجديرين بالثقة والذين يفهمون جهودك موجودون في كل مكان. ومع ذلك، قد يكون عدم الاستقرار المصاحب كافياً لإجبار بعض الأشخاص على العودة إلى العمل من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً، ولكنه يجذب في المقابل آخرين لا يستطيعون تحمّل الروتين.