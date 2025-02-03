الإمارات: العملات الآسيوية الضعيفة تفتح فرصاً للمقيمين

ومع ذلك، قال أحد الخبراء إن هذا قد يكون له تأثير إيجابي أيضًا. وقال جورج خوري، رئيس التعليم والبحث العالمي في مجموعة سي.إف.آي المالية: "في حين أن هذا الانخفاض له آثار جانبية كبيرة، إلا أنه غالبًا ما يفضله صناع السياسات في الدول الآسيوية. ونظراً لاقتصاداتها القوية القائمة على التصدير، فإن العملة الأضعف تجعل الصادرات أكثر جاذبية بسبب انخفاض التكاليف".