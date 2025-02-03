الإمارات: العملات الآسيوية الضعيفة تفتح فرصاً للمقيمين
مع تراجع العملات الآسيوية ووصول بعضها إلى مستويات منخفضة قياسية، فقد حان الوقت المثالي لسكان الإمارات العربية المتحدة لإرسال الأموال إلى وطنهم، وفقًا لبعض الخبراء. وفي يوم الاثنين، انخفضت الروبية الهندية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق بينما ضعفت العملات الآسيوية الأخرى أيضًا.
وقال "واي كين وونغ"، المدير الإقليمي لشركة إدارة الثروات الرقمية ستاش أواي: "بالنسبة للمغتربين الآسيويين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة الذين يكسبون بالدرهم، فإن السوق الحالية تقدم فرصة للنظر في تحويل الأموال إلى وطنهم. ومع وصول عملات مثل الوون الكوري إلى أدنى مستوياتها في 15 عامًا ووصول الروبية الهندية إلى أدنى مستوياتها القياسية، فإن أولئك الذين يرسلون الأموال إلى وطنهم يجدون أن دراهمهم تمتد إلى ما هو أبعد من أي وقت مضى".
وانخفض اليوان الصيني في الخارج بنسبة 0.36 في المائة إلى 7.347 مقابل الدولار الأمريكي، بينما هبطت الروبية الهندية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 87.101 مقابل الدولار الأمريكي. وانخفض الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.83 في المائة، بينما انخفض الين الياباني بنسبة 0.19 في المائة.
لكن البعض الآخر يرى أن سياسة الانتظار والمراقبة قد تكون أكثر فائدة في ظل تغير المشهد المالي.
وقال أديب أحمد، المدير العام لشركة لولو المالية القابضة: "نظرًا لأن التعريفات الجمركية من المرجح أن تؤدي إلى المزيد من التقلبات ومزيد من الضعف المتوقع في العملات الإقليمية، فإن الأفراد الذين يسعون إلى أسعار صرف أفضل قد يفكرون في انتظار مزيد من الوضوح بشأن مسار السياسة التجارية الأمريكية".
"وبدلاً من ذلك، قد يكون الاحتفاظ بالأموال في عملات أقوى مثل الدولار الأميركي خياراً حكيماً لأولئك الذين يشعرون بالقلق إزاء استمرار انخفاض قيمة العملات الآسيوية."
في يوم الاثنين، هبطت العملات الآسيوية بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على أكبر الشركاء التجاريين للبلاد، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي. وفي ثلاثة أوامر تنفيذية خلال عطلة نهاية الأسبوع، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات المكسيكية ومعظم الكندية، و10 في المائة على السلع القادمة من الصين، بدءًا من يوم الثلاثاء.
يلوح في الأفق عدم اليقين
وبحسب أديب، فإن الظروف خلقت "حالة من عدم اليقين في السوق" والتي ستتفاقم بسبب عوامل أخرى. وقال: "فرض الرسوم الجمركية أدى إلى هروب رأس المال نحو الدولار الأمريكي وتسبب في إضعاف معظم العملات الآسيوية". "ساهمت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي أيضًا في انخفاض القيمة، مما جعل العملات الآسيوية أكثر عرضة للخطر. ونتيجة لذلك، انخفض اليوان الصيني والروبية الهندية والوون الكوري الجنوبي والين الياباني، مع توقع الأسواق لمزيد من الضعف في جميع عملات رابطة دول جنوب شرق آسيا".
ومع ذلك، قال أحد الخبراء إن هذا قد يكون له تأثير إيجابي أيضًا. وقال جورج خوري، رئيس التعليم والبحث العالمي في مجموعة سي.إف.آي المالية: "في حين أن هذا الانخفاض له آثار جانبية كبيرة، إلا أنه غالبًا ما يفضله صناع السياسات في الدول الآسيوية. ونظراً لاقتصاداتها القوية القائمة على التصدير، فإن العملة الأضعف تجعل الصادرات أكثر جاذبية بسبب انخفاض التكاليف".
وأضاف أن ضعف الين الياباني منذ أكثر من خمس سنوات تسبب في فقدانه نحو 50% من قيمته مقابل الدولار الأميركي، وأن اليوان الصيني يحوم بالقرب من أضعف مستوياته في التاريخ.
التوقعات المستقبلية
وأضاف واي أن العملات الآسيوية ستستمر في "مواجهة الضغوط" في المستقبل القريب.
وقال "إن السوق تتوقع أن يحجم بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة حتى منتصف العام، في حين أن تأثير التوترات التجارية والتدابير الانتقامية المحتملة من البلدان المتضررة قد يؤدي إلى تقلبات إضافية". وأضاف "بالنسبة للمغتربين، قد يكون النهج المتوازن هو الأكثر حكمة. فكر في تقسيم التحويلات بين التحويلات الفورية للاستفادة من الأسعار المواتية الحالية مع الحفاظ على بعض المدخرات بالدرهم كتحوط ضد المزيد من تحركات العملة. يجب أن تكون استراتيجية كل مغترب مصممة لتناسب عملته المحلية واحتياجاته المالية الشخصية".
وقال جورج أن وضع الين واليوان الصيني سيكون معقدًا أيضًا. وقال: "لقد ناقش صناع السياسات اليابانيون بنشاط إمكانية رفع أسعار الفائدة الإضافية، على الرغم من رفع أسعار الفائدة مؤخرًا إلى 0.5 في المائة". "قد تكون هناك حاجة إلى تدابير أخرى لمعالجة التضخم المتزايد في اليابان مع استقرار الين الضعيف".
وأضاف أن السلطات الصينية تتوقع المزيد من الانخفاض في قيمة العملة وربما ترحب بذلك كرد فعل على التدابير الجمركية الأمريكية الأخيرة. وقال: "في حين أن ضعف اليوان قد يعزز القدرة التنافسية للصادرات الصينية، فإنه قد يؤثر أيضًا بشكل كبير على تدفقات رأس المال الداخلة والخارجة. وهذا بدوره قد يدفع الحكومة إلى تنفيذ المزيد من تدابير التحفيز لدعم الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي".