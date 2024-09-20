الإمارات: الصيانة تعطل بوابة جوازات السفر الهندية 4 أيام
أعلنت السفارة الهندية في أبوظبي يوم أمس الخميس أن بوابة خدمة جوازات السفر الهندية ستتوقف عن العمل لمدة أربعة أيام بسبب الصيانة الفنية. وسيتم إغلاق البوابة اعتباراً من الساعة 6:30 مساءً اليوم الجمعة 20 سبتمبر، وحتى الساعة 4:30 صباحاً يوم الاثنين 24 سبتمبر.
خلال هذه الفترة، لن تُقدم خدمات جوازات السفر، بما في ذلك خدمات "اتكال" "(atkaal) لجوازات السفر الطارئة وشهادات حسن السيرة والسلوك، في السفارة أو في جميع مراكز "بي ال اس انترناشونال" (BLS International) من 20 إلى 22 سبتمبر.
وستتم إعادة جدولة المواعيد للأشخاص الذين كان من المقرر أن يتوجهوا إلى المراكز في 21 سبتمبر، ليصبح موعدهم بين 23 و27 سبتمبر. في حال عدم ملاءمة التاريخ الجديد لمقدم الطلب، يمكنه زيارة أي مركز "بي ال اس" بعد الموعد المعدل لتقديم طلب جواز السفر دون الحاجة لموعد مسبق، ولن يكون هناك حاجة إلى موعد منفصل لهذا الغرض.
وكما أكدت السفارة الهندية في أبوظبي أن الخدمات القنصلية وخدمات التأشيرات الأخرى ستظل متاحة في جميع مراكز "بي ال اس" في الإمارات العربية المتحدة يوم 21 سبتمبر.