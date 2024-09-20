الإمارات: الصيانة تعطل بوابة جوازات السفر الهندية 4 أيام

وستتم إعادة جدولة المواعيد للأشخاص الذين كان من المقرر أن يتوجهوا إلى المراكز في 21 سبتمبر، ليصبح موعدهم بين 23 و27 سبتمبر. في حال عدم ملاءمة التاريخ الجديد لمقدم الطلب، يمكنه زيارة أي مركز "بي ال اس" بعد الموعد المعدل لتقديم طلب جواز السفر دون الحاجة لموعد مسبق، ولن يكون هناك حاجة إلى موعد منفصل لهذا الغرض.

وكما أكدت السفارة الهندية في أبوظبي أن الخدمات القنصلية وخدمات التأشيرات الأخرى ستظل متاحة في جميع مراكز "بي ال اس" في الإمارات العربية المتحدة يوم 21 سبتمبر.