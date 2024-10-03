الإمارات الشمالية : تأمين صحي إلزامي بأسعار معقولة

وتعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي على موظفي القطاع الخاص والعاملين في المنازل اعتباراً من 1 يناير 2025. وتهدف هذه الخطة إلى توفير رعاية صحية ميسورة التكلفة للأفراد الذين لا يتمتعون بتغطية صحية ترعاها شركاتهم، وذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز نظام الرعاية الصحية الشامل في البلاد.

وأحد أبرز أهداف النظام هو الحفاظ على أقساط تأمين منخفضة مقارنة بتلك المطبقة حالياً في دبي، في محاولة لتجنب إضافة أعباء مالية على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها. وفقاً لتصريحات شنواني، فإن التكاليف المرتفعة للتأمين الطبي قد تكون عبئاً كبيراً على بيئة الأعمال في المنطقة، وبالتالي فإن إبقاء التكاليف منخفضة يشكل أولوية لضمان استمرارية بيئة اقتصادية مستدامة وصحية للشركات.