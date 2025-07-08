الإمارات: الشركات تتحول إلى "الأجر مقابل الأداء" وتوفر مرونة لجذب أفضل المواهب

يتبنى أصحاب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل متزايد نموذج الأجر مقابل الأداء، وذلك مع تزايد عدد سكان البلاد مما يؤدي إلى توسيع نطاق المواهب، مما يمكّن المؤسسات من اختيار أفضل المرشحين والاحتفاظ بهم.

وقال أندرو الزين، المدير الرئيسي والمدير الأول لاستشارات التعويضات في "ميرسر" لصحيفة خليج تايمز : "يساعد هذا التحول في إدارة التكاليف الثابتة مع تقديم حوافز قصيرة وطويلة الأجل للاحتفاظ بالمواهب الرئيسية والحاسمة".

وبحسب موقع "وورلد ميتر"، شهد عدد سكان الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأربع الماضية، من 9.44 مليون نسمة في نهاية عام 2020 إلى ما يقدر بنحو 11.34 مليون نسمة في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.9 مليون نسمة تقريباً.

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العمل عن بعد بسبب حركة المرور

مع تزايد الازدحام المروري بسبب النمو السكاني، أصبح أصحاب العمل أكثر مرونة في ترتيبات العمل.

وقال الزين: "إن الموظفين يقدرون بالتأكيد المرونة - سواء من حيث الثقافة التنظيمية أو التوازن بين العمل والحياة".

خلال الجائحة، سمحت العديد من الشركات في الإمارات العربية المتحدة لموظفيها بالعمل عن بُعد. ومع ذلك، مع تخفيف القيود، ازداد الإقبال على العودة إلى المكاتب. ومع ذلك، ساهمت تفضيلات الموظفين في عودة ظهور نماذج العمل المرنة.

وتشير تقارير ميرسر إلى أن متوسط الزيادة في الرواتب في دولة الإمارات العربية المتحدة بلغ 4% في عام 2024، مع توقع ارتفاع مماثل في عام 2025.

مزايا شخصية

من الاتجاهات الناشئة الأخرى تخصيص مزايا الموظفين. وأشار الزين إلى أن العديد من المؤسسات بدأت بتقديم حزم مزايا مصممة خصيصًا، تتيح للموظفين اختيار ما يهمهم أكثر.

على سبيل المثال، قد يُقدّر موظفٌ واحدٌ اشتراكَه في صالةٍ رياضية، بينما قد يُفضّل أحد الوالدين دعمَ رعاية الأطفال، كما قال. وأضاف: "تُعدّ هذه المرونة مُغريةً بشكلٍ خاصٍّ في القوى العاملة مُتعددة الأجيال، حيث تتفاوت الاحتياجات بشكلٍ كبير".

ولمعالجة تحديات المرور واحتياجات نمط الحياة المتنوعة، تتبنى الشركات بشكل متزايد حلولاً إبداعية لساعات العمل.

استشهدت الزين بمثالٍ لصاحب عملٍ في الإمارات العربية المتحدة عدّل ساعات العمل لتلبية احتياجات الأمهات اللواتي اضطررن لتوصيل أطفالهن من المدرسة واستلامهم منها. وقد أثمر هذا النهج عن زيادةٍ ناجحةٍ في توظيف الإناث الإماراتيات.

قال: "الأمر لا يقتصر على العمل من المنزل فحسب، بل يشمل إعادة النظر في جداول العمل لتتناسب مع حياة الناس. أصبحت مرونة ساعات العمل الآن أداةً أساسيةً لجذب الكفاءات المحلية والاحتفاظ بها".

المهارات اللازمة للمناصب المختلفة

كما سلط الزين الضوء على اتجاه في مجال تنقل المهارات، حيث يتنقل الموظفون بين الأقسام لتطوير حياتهم المهنية.

أوضح قائلاً: "تُوظّف العديد من المؤسسات موظفيها من العمليات في قسم الموارد البشرية. ورغم أنهم قد لا يكونون متخصصين مُدرّبين تدريبًا تقليديًا في مجال الموارد البشرية، إلا أن لديهم خبرة عملية مباشرة، وهي قيّمة للغاية".

يُنظر بشكل متزايد إلى التطوير المهني وتحسين المهارات والتنقل الداخلي باعتبارها استراتيجيات أساسية لإشراك الموظفين والاحتفاظ بهم.

وأضاف الزين أن "هذا التركيز على النمو يمنح الموظفين شعوراً بالتطور، وهو عامل قوي في جذب المواهب والاحتفاظ بها".