الإمارات: الشركات الخاصة ملزمة بأهداف التوطين قبل نهاية العام

وأعربت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ثقتها بشركات القطاع الخاص والتزامها بسياسات التوطين، حيث تم توظيف أكثر من 124 ألف مواطن ومواطنة في 23 ألف شركة خاصة، وهو ما وصل إلى مستويات غير مسبوقة.