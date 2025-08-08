الإمارات: الساعات الفاخرة تتحول إلى استثمارات عريقة

بالنسبة لعدد متزايد من هواة جمع الساعات في الإمارات، تعد الساعات الفاخرة أكثر من مجرد إكسسوارات. إنها أصول، وإرث عائلي، ومحطات شخصية يرغب البعض في إنفاق مبلغ ضخم يصل إلى 1.84 مليون درهم من أجلها. يقول مطلعون على الصناعة إن الإقبال في الدولة على الساعات الراقية قد تزايد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالقيمة العاطفية، والندرة، والأهمية الثقافية. هذه الساعات، التي لا تزال تخبرنا بالوقت، تطورت لتصبح تعبيرًا ملموسًا عن النجاح والهوية.

عندما يُشعل الشغف بالثقل العاطفي الذي تحمله هذه القطع، فهذا ما حدث مع بايرون جيمس، المحامي الدولي المتخصص في شؤون الأسرة المقيم في دبي، الذي يتحدث عن الساعات التي جمعها على مر السنين بمزيج من العاطفة والدقة. يقول: "لقد انجذبت إلى القصص والإرث الذي يقف وراءها"، مشيرًا إلى حملة "الأجيال" الأيقونية من "باتيك فيليب" التي شكلت هذه النظرة.

كانت أولى مشترياته الجادة هي ساعة "باتيك فيليب نوتيلوس 5711"، التي تم تقديمها رسميًا في عام 2006. ووفقًا للبيانات المتاحة للعامة، كان سعرها حوالي 128,000 درهم عند إصدارها. يوضح بايرون: "لم يكن الأمر يتعلق بالميكانيكا فحسب. تلك الساعة مثلت تحولًا في نظرتي إلى نفسي وما أردت أن أنقله للأجيال القادمة".

أصبحت 5711 واحدة من أشهر ساعات الرياضة الفاخرة الحديثة، خاصة بسبب تصميمها النظيف، وعلبتها الفولاذية، وميناؤها الأزرق. وقد توقف إنتاجها في عام 2021، مما أدى إلى زيادة الطلب وأسعار السوق.1 اعتبارًا من ربيع 2025، تتراوح التقييمات السوقية بشكل عام بين 367,000 و 587,000 درهم لـ 5711 في حالة جيدة.

يربط بايرون عقليته المهنية بشغفه بالساعات. يقول: "القانون، مثل صناعة الساعات، لا يترك مجالًا للخطأ. التفاصيل مهمة". وقد توسعت مجموعته على مر السنين، مما يعكس فهمًا متزايدًا لكل من الحرفية والندرة. "يبدأ الأمر بالجماليات، ولكن بمرور الوقت، تبدأ في رؤية القصص التي تحملها كل ساعة".

جيل جديد، تحفة نادرة

يقول كيفن غاسيمي، الشريك المؤسس لـ "واتش مايسترو"، وهو متجر للساعات الفاخرة المستعملة: "يسعى الشباب لشراء أول ساعة فاخرة لهم، ولا يستطيع هواة الجمع المخضرمون التوقف عن زيادة مجموعاتهم. قبل بضع سنوات، كان لدى المتاجر الرسمية مثل "رولكس" و"باتيك فيليب" العديد من الساعات المتاحة للبيع بالتجزئة، وبعضها بخصومات. اليوم، أنت محظوظ إذا تمكنت من الدخول في قائمة الانتظار. أصبح الحصول على أي شيء بسعر التجزئة شبه مستحيل".

وفي الطرف الأعلى جدًا من السوق، تتجاوز بعض القطع قوائم الانتظار بكثير. يقول كيفن: "أغلى قطعة لدينا حاليًا في صالة العرض هي ساعة "أوديمار بيغيه رويال أوك توربيون" المصنوعة خصيصًا لمرة واحدة فقط".

من بين القطع البارزة في صالة العرض هذه الساعة الفريدة "رويال أوك توربيون"، وهي ساعة تجسد أعلى مستويات الحرفية والحصرية في سوق الساعات الفاخرة. وفي حين أن أسعار موديلات "رويال أوك توربيون" المماثلة تتراوح عادةً بين 880,000 درهم و 1.84 مليون درهم، فقد حققت الإبداعات الفريدة أرقامًا بملايين الدراهم في المزادات الدولية. تضعها ندرتها في فئة من الساعات التي لا تُعرف قيمتها بتسعير العلامة التجارية بقدر ما تُعرف بطلب هواة الجمع، ومصدرها، وتوقيت السوق.

"مع قطعة كهذه، حيث لا يوجد منها سوى واحدة في العالم، لا يوجد سعر محدد في السوق. إنها قيمة للغاية ومرغوبة بشكل كبير من قبل هواة الجمع الجادين. بمجرد بيعها، تختفي إلى الأبد. أفضل طريقة لتحديد قيمتها الحقيقية هي في بيئة المزادات، حيث يزايد هواة الجمع بناءً على ما يعتقدون أنها تستحقه حقًا".

لم يأتِ هذا المستوى من الطلب والحصرية بين عشية وضحاها. أطلق كيفن وفريقه "واتش مايسترو" قبل ثلاث سنوات من مكتب صغير في منطقة أبراج بحيرات الجميرا في دبي، حيث كان العمل يتم عن طريق المواعيد فقط. يوضح: "لم يكن لدينا أي خلفية في صناعة الساعات. لقد جئت من مجال التسويق الرقمي وتطوير الويب، لذلك أنشأنا موقعًا إلكترونيًا وركزنا على توليد العملاء المحتملين. فاجأنا الرد".

مع نمو الأعمال، افتتحوا صالة عرض لتقديم تجربة شراء فاخرة أكثر شمولاً. يقول كيفن: "الأمر لا يتعلق بالساعة فقط، بل بالشعور الذي يرافق شرائها". تستضيف مساحة دبي الآن عروضًا خاصة، واستشارات، وزيارات مباشرة، مما يخلق بيئة موثوقة لهواة الجمع للتعامل مع العلامات التجارية الكبرى مثل "رولكس"، و"أوديمار بيغيه"، و"باتيك فيليب"، و"ريتشارد ميل".

انطلقت العلامة التجارية الشخصية لكيفن بالتوازي. فمن خلال إنستغرام وتيك توك، يشارك مقاطع فيديو حول الساعات، وتقنيات التفاوض، ورؤى حول الأعمال التجارية. يقول: "اليوم لدي أكثر من 200,000 متابع وملايين المشاهدات. ولكن الأهم من ذلك، أنه أوجد مجتمعًا من هواة الجمع والمتحمسين".

يضيف: "الساعات ليست مجرد وسيلة لمعرفة الوقت. إنها أصول، واستثمارات، وعلامات على الإنجاز. في مكان مثل الإمارات، يمكن للساعة التي ترتديها أن تقول الكثير عن مستقبلك، وما حققته بالفعل".

موجة جديدة من هواة الجمع

يرى حسن أخرس، مؤسس "أيه دبليو جي أونلاين" ومستشار الساعات، أسبابًا واضحة وراء هذا التحول الثقافي. يقول: "المنطقة لديها مزيج فريد من الدخل المتاح المرتفع، والتفاؤل الاقتصادي، والوعي المتزايد بالرفاهية كاستثمار". ويضيف أن الجائحة وارتفاع العملات المشفرة، قد سرّعا هذا الاتجاه. "بدأ الناس يعيدون التفكير في كيفية تخزين القيمة، وقدمت الساعات الاستقرار والهوية".

يؤكد حسن أن هواة الجمع الأصغر سنًا يقودون نمو السوق الحالي. يقول: "لم يعودوا ينتظرون حتى يبلغوا الأربعينيات من العمر. إنهم يريدون امتلاك شيء ذي معنى، شيء يقول إنهم قد وصلوا".

كما أن العلامات التجارية الناشئة وصانعي الساعات المستقلين يحظون بالاهتمام. وفي حين أن أيقونات مثل "رولكس" و"باتيك" لا تزال تهيمن على الطلب، أصبح هواة الجمع أكثر فضولاً. يضيف حسن: "هناك حديث أكثر الآن عن ابتكارات الحركة، والمواد النادرة، والقطع التي تحمل قصة".

تطلعات مستقبلية

مع استمرار الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للمقتنيات عالية القيمة، يتطور قطاع الساعات الفاخرة بسرعة. يقول بايرون: "لقد نضجت دبي كسوق. الناس هنا لم يعودوا يشترون الضجة فقط. إنهم يتعلمون، ويقارنون، ويتخذون خيارات أكثر ذكاءً".