الإمارات: الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية 3 أيام متتالية

وفقًا له، يحتفظ الذهب بقوته رغم بعض الشذوذ في السوق. “عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تحوم بالقرب من أعلى مستوياتها منذ سبتمبر، بينما دفع تقلب سوق السندات كما يقاس بمؤشر MOVE نحو مستويات منخفضة لم تُشاهد منذ عام 2021”، قال. “في ظل الظروف العادية، كان هذا المزيج سيضغط على الذهب، ومع ذلك يستمر الذهب في الصعود، مما يشير إلى أن هذا الارتفاع لا يقوده ميكانيكيات سوق السندات. مع تباين شهية المخاطرة وضعف القناعة، استفاد الذهب من كونه أحد الأصول القليلة التي تقدم وضوحًا في الهدف.”