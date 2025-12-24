الإمارات: الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية 3 أيام متتالية

لا يظهر الذهب أي علامات على التباطؤ حيث يواصل المعدن الأصفر تحطيم أرقام قياسية جديدة لليوم الثالث على التوالي.
عند افتتاح الأسواق يوم الأربعاء، بلغ سعر الذهب عيار 24K 542 درهم. في الأسبوع الماضي، ارتفعت الأسعار بأكثر من 20 درهم للجرام. بلغت أسعار 22K و21K و18K و14K عند 502 درهم و481.25 درهم و412.50 درهم و321.75 درهم، مسجلة زيادة طفيفة عن الأسعار عند افتتاح الأسواق يوم الثلاثاء.
بلغت أسعار الذهب الفورية 4,496.42 دولار عند الساعة 10 صباحًا، بزيادة 0.41 في المائة عن يوم الثلاثاء.
هذا الأسبوع، حطم الذهب أرقامًا قياسية جديدة مرتين في اليوم وارتفع بمقدار 10 دراهم في 24 ساعة لمواصلة مسيرته الحلم. في الوقت نفسه، ارتفعت الفضة أيضًا إلى مستويات قياسية بلغت 72.37 دولار، بزيادة 2.02 في المائة عن يوم الثلاثاء.
وفقًا لسامر حسن، كبير محللي السوق في xs.com، واصل الذهب ارتفاعه بعد فترة من التحركات التصحيحية والجانبية على خلفية القضايا الجيوسياسية.
قال: "تطورت الحركة مع عودة ظهور المخاطر الجيوسياسية وتحول المواقف بشكل حاسم نحو الأمان، حتى مع فشل الرياح المعاكسة التقليدية من سوق السندات في التأثير".
“لعبت التوترات الجيوسياسية المتجددة دورًا واضحًا. من أمريكا اللاتينية، حيث قد يحدث تدخل عسكري أمريكي كبير قريبًا، إلى الشرق الأوسط، مع تصاعد الخطاب حول احتمال تصعيد بين إسرائيل وإيران مما يعيد برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني إلى الواجهة.”
قال إن التوقعات النقدية تقوم أيضًا ببعض الجهود الكبيرة. “يتداول الذهب عند مستويات أعلى حيث تقوم الأسواق بتسعير المزيد من التيسير من قبل الاحتياطي الفيدرالي في وقت مبكر من العام المقبل، بعد إشارات تضخم وعمالة أضعف”، قال. “تقلل التوقعات بسياسات أكثر مرونة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المربحة، وهو ديناميكية رفعت ليس فقط الذهب ولكن أيضًا الفضة وأجزاء من مجمع السلع الأوسع.”
وفقًا له، يحتفظ الذهب بقوته رغم بعض الشذوذ في السوق. “عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تحوم بالقرب من أعلى مستوياتها منذ سبتمبر، بينما دفع تقلب سوق السندات كما يقاس بمؤشر MOVE نحو مستويات منخفضة لم تُشاهد منذ عام 2021”، قال. “في ظل الظروف العادية، كان هذا المزيج سيضغط على الذهب، ومع ذلك يستمر الذهب في الصعود، مما يشير إلى أن هذا الارتفاع لا يقوده ميكانيكيات سوق السندات. مع تباين شهية المخاطرة وضعف القناعة، استفاد الذهب من كونه أحد الأصول القليلة التي تقدم وضوحًا في الهدف.”
وأضاف أن أمريكا الشمالية مددت سلسلة تدفقاتها إلى ستة أشهر، مضيفة مليار دولار في نوفمبر مع ارتفاع الأسعار، وتكثيف توقعات خفض الفيدرالي، وتجدد المخاطر الجيوسياسية التي دعمت الطلب. “إذا استمرت هذه التدفقات، فقد يثبت اختراق الذهب أنه أقل رمزية وأكثر هيكلية في الأسابيع المقبلة”، قال.