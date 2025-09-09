الإمارات: الذكاء الاصطناعي يخلق فرصاً جديدة وليس بديلاً للوظائف

قال الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات إماراتية إن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الوظائف، بل سيخلق فرصًا جديدة. وفي حديثه خلال فعالية "رؤية 2025" التقنية في دبي، قال الرئيس التنفيذي لشركة دو، فهد الحساوي، إنه ينبغي النظر إلى الذكاء الاصطناعي كمحرك للكفاءة والابتكار. وأضاف: "يرى الكثيرون أن الذكاء الاصطناعي يشكل تهديدًا للأمن الوظيفي. ولكن هناك جانب آخر لهذا الأمر، وهو أن الذكاء الاصطناعي سيخلق فرص عمل بطريقة أكثر كفاءة وابتكارًا".
إنفيجن فعالية تقنية من تنظيم دو تك، تجمع خبراء محليين ودوليين لمناقشة إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدم، والروبوتات، والجيل القادم من الحوسبة السحابية، والبنية التحتية الرقمية الآمنة لبناء مجتمعات ذكية. وأوضح الحساوي أنه على الرغم من تفهمه لمخاوف استبدال الذكاء الاصطناعي للوظائف، إلا أن له جانبًا سلبيًا.
سيخلق هذا العديد من فرص العمل الجديدة، ولكن بطريقة مختلفة وأكثر كفاءةً وابتكارًا. وستكون النتيجة الإجمالية لذلك مزيدًا من الوظائف والمهارات والرخاء للجميع، كما قال.
علاوة على ذلك، صرّح جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دو، بأنه في حال عدم استخدام السحابة السيادية، سيتأثر نشر الذكاء الاصطناعي. وتُعدّ السحابات السيادية نوعًا من الخوادم التي تُمكّن المؤسسات من الامتثال لقواعد وأنظمة مناطق مُحددة لتعزيز أمن البيانات.
وأوضح قائلاً: "فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، إذا لم تكن لديك سحابة سيادية مستضافة محليًا، فسيواجه نشر الذكاء الاصطناعي صعوبات". وأضاف أنه على الرغم من أن شركات عالمية، مثل جوجل، قد قدمت هذه الخدمات في الإمارات العربية المتحدة، إلا أن بنائها داخل الدولة سيكون أكثر فائدة. وقال العوضي: "إن بنائها على المستوى الوطني في بيئة سيادية مدعومة بأحدث التقنيات، يُعدّ ادعاءً راسخًا".
قال العوضي: "يشرفني حقًا أن أقول إننا كنا من أوائل من نشروا هذه الخدمة في الإمارات العربية المتحدة". في يونيو من هذا العام، أصبحت دو أول مزود محلي لخدمات الحوسبة السحابية فائقة السرعة في الدولة.
وفي كلمته الافتتاحية، أشار الحساوي إلى أن 94% من الشركات تعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو المحرك الرئيسي للنمو، وأن 42% من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت بالفعل في نشر الذكاء الاصطناعي.
وقال الحساوي "نحن هنا في دولة عمرها 53 عامًا فقط، تتفوق على وادي السيليكون وتتبنى التكنولوجيا التي ستحدد القرن المقبل".
لقد اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة بالفعل خطوات لتصبح "رائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي" من خلال الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031. وأعلنت أبوظبي في وقت سابق من هذا العام عن استراتيجية رقمية حكومية جديدة للفترة 2025-2027 لتعزيز مكانتها كحكومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أول مدينة تفعل ذلك.