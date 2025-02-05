الإمارات: الذكاء الاصطناعي للبت في قضايا المحاكم قريباً

وعلى الرغم من المحاكمات الجارية، قال إن دور الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي هو إلى حد كبير كأداة لتحقيق العدالة وليس لاتخاذ القرار. وقال: "عندما تتعامل مع الجرائم، هناك مشاعر وتقدير للمدعي العام لاتخاذ القرار". "في الوقت الحالي، نستخدم الذكاء الاصطناعي في خدماتنا ولكن لدينا سياسات داخلية حول مكان استخدامه وكيفية استخدامه ونوع الأخلاقيات التي يجب أن نتحلى بها إذا استخدمنا الذكاء الاصطناعي في عمل الادعاء".