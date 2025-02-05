الإمارات: الذكاء الاصطناعي للبت في قضايا المحاكم قريباً
قال مسؤول حكومي إماراتي رفيع المستوى إن الذكاء الاصطناعي قد يصبح قريبا قادرا على الحكم على الجرائم. وبدأت الهيئة القضائية في البلاد بالفعل في تجربة نظام يسمح للذكاء الاصطناعي بالبت في القضايا.
وقال سالم علي جمعة الزعابي، رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث في النيابة العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة: "هناك حالات في الوقت الحالي حيث تكون النتيجة واضحة للغاية ولا تتطلب أي تقدير. لقد بدأنا بالفعل في تنفيذ واختبار استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا النوع من الجرائم. في قطاع العدالة، من المهم عدم التحرك ببطء".
وكان الزعابي يتحدث في قمة "الذكاء الاصطناعي في كل شيء" التي بدأت في أبوظبي يوم الثلاثاء. وتبحث القمة، التي تستمر ثلاثة أيام، التطبيقات الأكثر إقناعاً المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تقود التحول والتأثير في مختلف القطاعات.
وأضاف أن التكنولوجيا تُستخدم على نطاق واسع للمساعدة في تحقيق العدالة بسرعة. وقال: "في القضايا الجنائية، يكون لدينا أحيانًا الكثير من الوثائق التي يتعين علينا قراءتها وترجمتها. توفر لنا الذكاء الاصطناعي الكثير من الوقت وتساعد في تسريع سهولة تحقيق العدالة من خلال مساعدتنا على ترجمة هذه الوثائق وتلخيصها وتحليلها بسرعة".
أخلاق مهنية
وعلى الرغم من المحاكمات الجارية، قال إن دور الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي هو إلى حد كبير كأداة لتحقيق العدالة وليس لاتخاذ القرار. وقال: "عندما تتعامل مع الجرائم، هناك مشاعر وتقدير للمدعي العام لاتخاذ القرار". "في الوقت الحالي، نستخدم الذكاء الاصطناعي في خدماتنا ولكن لدينا سياسات داخلية حول مكان استخدامه وكيفية استخدامه ونوع الأخلاقيات التي يجب أن نتحلى بها إذا استخدمنا الذكاء الاصطناعي في عمل الادعاء".
كما قدم أمثلة على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الملاحقة القضائية أثناء الوباء، وقال إنه على الرغم من كل التكنولوجيا، فإن السلطات تراقب عن كثب وتتخذ القرارات بشأن كيفية التعامل مع الانتهاكات. وقال: "لقد كانت لدينا كاميرات ترصد الأشخاص الذين لم يرتدوا أقنعة". "لقد تعاونا مع الجهات ذات الصلة لجمع البيانات وتحديد هوية الشخص. ثم نظرنا فيما إذا كان الفعل يمكن اعتباره غرامة ثم صدرت العقوبة".