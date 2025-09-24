الإمارات: الذكاء الاصطناعي في العمل الاجتماعي يثير تحذيرات بشأن الثقة والخصوصية

ورغم أن اعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات الاجتماعية يقدم وعوداً كبيرة، إلا أن المشاركين في النقاش أشاروا إلى تحديات تواجهه، منها خصوصية البيانات، وقابلية الأنظمة للتكامل مع البنى القائمة، والتعاون بين مختلف الجهات. وقال بيتريلي: "إمكانات الذكاء الاصطناعي هائلة، بدءاً من تسريع الوصول إلى الخدمات وصولاً إلى تحسين تخصيص الموارد. لكنها تتطلب إدارة حذرة، وأطر تنظيمية، واستثماراً في الثقافة الرقمية لضمان استفادة الموظفين والمستفيدين معاً".