الإمارات: الديك الرومي يتصدر مائدة العائلات في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة

يزداد الطلب على الديك الرومي مع احتفال العديد من العائلات بعيد الشكر في الإمارات خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة. كانت عطلة عيد الشكر هذا العام واحدة من أقوى المواسم التي شهدتها العديد من المطاعم منذ سنوات، حيث سجل بعضها نمواً بنسبة مزدوجة الأرقام.
عيد الشكر هو عطلة تُحتفل بها في عدة دول، وخاصة في الولايات المتحدة وكندا، باعتباره يوماً لتقديم الشكر على حصاد العام الماضي والرفاهية العامة. يُحتفل به عادة في الخميس الرابع من شهر نوفمبر، والذي صادف هذا العام يوم 27 نوفمبر. ومع ذلك، في الإمارات، من المتوقع أن تحتفل العديد من العائلات بهذه المناسبة خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لليوم الوطني.
وفقاً للخبراء، من المتوقع أن يزداد هذا الطلب مع اقتراب عيد الميلاد لعام 2025. قال جو دورانس، مدير العمليات في روديو درايف: "لقد شهدنا بالفعل زيادة مطردة في الطلب على وجبات الديك الرومي. وبينما يعد عيد الشكر تقليدياً عطلة أمريكية، فإن المزيد من العائلات في الإمارات تتبنى هذه المناسبة كاحتفال دافئ وجماعي".
كل عام، نرى المزيد من الضيوف العائدين وحجوزات المجموعات الكبيرة، مما يدل على أن التقليد ينمو بشكل يتجاوز جذوره الثقافية الأصلية." تقدم العلامة التجارية ديكاً رومياً كاملاً أو رولاد مع أطباق جانبية كلاسيكية. الطلب ليس فقط على الوجبات الجاهزة. قال وورويك جيرد، المدير العام للتسويق في سبينيس: "لقد شهدنا هذا العام زيادة كبيرة في الطلب على الديوك الرومية الطازجة لاحتفالات عيد الشكر، مع نمو مرتفع بنسبة مزدوجة الأرقام مقارنة بالعام الماضي".
قال ساجان أليكس، نائب رئيس العمليات في شركة تيبليز فود كومباني، إن أكبر نمو جاء من الديوك الرومية الكبيرة التي يتراوح وزنها بين 6 و8 كجم، مما يشير إلى أن العملاء يستضيفون تجمعات كبيرة للموسم. وأضاف أن علامتهم التجارية فيموس ديفز شهدت أيضاً نمواً قوياً في الطلب بنسبة 100%.
تقدم العلامة التجارية وليمة ديك رومي مدخن بخشب البلوط لعملائها للسنة الرابعة على التوالي. قال: "شهدنا هذا العام زيادة كبيرة في الطلب، بنسبة نمو 100% مقارنة بالعام الماضي". وأضاف: "لقد لعب الأداء الاقتصادي القوي في الإمارات والمشاعر الإيجابية للمستهلكين دوراً كبيراً، حيث أصبح الأفراد أكثر استعداداً للإنفاق على تجارب احتفالية فاخرة". وأشار إلى وجود زيادة كبيرة في الطلبات المسبقة.
"يأتي هذا بشكل خاص من العملاء الذين يستضيفون تجمعات كبيرة ويقدرون أن الوجبة تأتي جاهزة بالكامل مع الأطباق الجانبية والصلصات," قال. من المتوقع أن يرتفع الطلب. اتفق الخبراء بالإجماع على أنهم يتوقعون أن ينمو الطلب على الديك الرومي في الأشهر المقبلة. "نتوقع أن يستمر الطلب في النمو، حيث يبحث العملاء بشكل متزايد عن أطباق جانبية راقية تكمل قطع الزينة الاحتفالية لديهم," قال وورويك. "تشمل المنتجات الجديدة في مجموعة الأطباق الجانبية لدينا هذا العام البطاطس المهروسة مع الكمأة وبطاطس دوفينواز.
وأضاف ساجان أنه على الرغم من أن عيد الشكر ظل "الموسم الذروي" لديهم للديك الرومي، إلا أن عيد الميلاد أصبح أيضًا ذا أهمية مماثلة. "نرى أيضًا اهتمامًا خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لليوم الوطني لدولة الإمارات والاحتفالات الخاصة، حيث يرغب العملاء في قطعة زينة مميزة لتجمعاتهم," قال.
"أصبح الديك الرومي أكثر من مجرد تقليد لعيد الشكر في الإمارات — فهو الآن خيار مفضل للوجبات الاحتفالية والمناسبات الخاصة." وأضاف جو أن الطلب كان ينمو كل عام مع شهية للتأثيرات المحلية. "نرى اهتمامًا بنسخ مدمجة بنكهات محلية وإقليمية," قال. "نحن دائمًا نستكشف طرقًا لإضافة لمسات شرق أوسطية دقيقة مع الحفاظ على جوهر الطبق الاحتفالي."