الإمارات: الديك الرومي يتصدر مائدة العائلات في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة

عيد الشكر هو عطلة تُحتفل بها في عدة دول، وخاصة في الولايات المتحدة وكندا، باعتباره يوماً لتقديم الشكر على حصاد العام الماضي والرفاهية العامة. يُحتفل به عادة في الخميس الرابع من شهر نوفمبر، والذي صادف هذا العام يوم 27 نوفمبر. ومع ذلك، في الإمارات، من المتوقع أن تحتفل العديد من العائلات بهذه المناسبة خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لليوم الوطني.