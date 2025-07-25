الإمارات: الخيانة في عصر الرقمنة ..تحديات جديدة للمشاعر والولاء

تتحول الخيانة العاطفية، الرسائل المغازلة عبر الإنترنت، أجهزة المراسلة المتزامنة، والآثار الرقمية، إلى مفاهيم تعكس واقعًا جديدًا حيث لم تعد الخيانة تخفى خلف الأبواب المغلقة. في الإمارات، حيث تظل الزنا جريمة يعاقب عليها القانون تحت ظروف معينة، تزداد تعقيدات تحديد ما يُعتبر خيانة في عصر الرقمنة.

عاد النقاش متجددًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو فيروسي من حفل فرقة Coldplay، يظهر فيه الرئيس التنفيذي لشركة Astronomer، آندي بايرون، وهو يحتضن رئيسة قسم الموارد البشرية في الشركة ضمن الجمهور. الفيديو الذي التقط على شاشة الجومبيتر العملاقة، انتشر على نطاق واسع، حيث ربط المتابعون بين الأمرين بأن كلاهما متزوجان، لكن ليس من بعضهما البعض، مما أشعل الحوار حول الخيانة والوقوع في علاقات عاطفية خارج نطاق الزواج، وسؤال ماذا يُعتبر خيانة في زمن التقنية الحديثة.

ماذا يعني الزنا قانونياً في الإمارات؟

توضح سمارة إقبال، المحامية ومؤسسة مكتب Aramas International Lawyer، أن "الزنا لا يزال جريمة جنائية في قانون عقوبات الإمارات حين يتعلق الأمر بشخص متزوج يقيم علاقة جنسية خارج إطار الزواج."

ومع ذلك، تشير إلى أن النيابة لم تعد تلاحق هذه القضايا تلقائيًا دون شكوى رسمية من الزوج أو الزوجة، وأن إثبات الزنا يتطلب أدلة قوية مثل إقرار المتهم، أو أدلة مادية، أو شهادة شهود عيان. "الاتصالات الرقمية المستمرة يمكن أن تدعم القضية، لكنها نادرًا ما تكفي وحدها للإدانة"، تضيف.

وفيما يتعلق بالعلاقات العاطفية أو المغازلات عبر الإنترنت، فهي لا تصل إلى حد الزنا في نظر القانون، لكنها قد تؤثر على أحكام المحاكم الأسرية، مثل قضايا الحضانة والنفقة والتعويضات المعنوية في حالات الطلاق. كما تجدر الإشارة إلى أن الأدلة الرقمية يجب أن يتم جمعها بشكل قانوني، وإلا ستُرفض وربما تسبب مشاكل قانونية للمدعي. لذا، تنصح إقبال بالحصول على استشارة قانونية قبل تقديم أي دليل شخصي.

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