الإمارات :الجالية الهندية تنعى رجل الخير "سي إيه خليل"

وقد تم نقله إلى مستشفى أستر في المنخول بعد شعوره بضعف شديد في ساقه، وبالرغم من الجهود الطبية المكثفة، إلا أنه تعرض لأزمة قلبية مزدوجة أدت إلى وفاته في الساعات الأولى من صباح الخميس.