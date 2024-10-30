الإمارات الثالثة عالمياً في التصدي للهجمات السيبرانية

"إن دولة الإمارات تطبق رؤية قيادتها في جوانب عملية، ولا نكتفي بوضع هذه الخطط بل ننفذها ونضمن سلامة الجميع في هذا المنظور".

"نحثكم دائماً على توخي الحذر واليقظة في التعامل مع التهديدات الإلكترونية. ومن المهم جداً إبلاغنا بالحوادث الإلكترونية حتى نتخذ اجراءات استباقية لردعها، وهذا مهم جداً بالنسبة لنا للقضاء على العديد من هذه الهجمات في الإمارات العربية المتحدة."