الإمارات: التوقيت الرسمي بدقة ساعة "السيزيوم" الذرية

وقال سعيد المهيري، المدير التنفيذي لمعهد الإمارات للمترولوجيا: "يمثّل إطلاق "توقيت الإمارات الرسمي" خطوة استراتيجية نحو تعزيز دقّة قياسات الوقت في الدولة. نحن مُلتزمون بِتطوير معايير دقيقة تدعم مُختلف القطاعات، مما يساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المُتحدة كمركز رائد للجودة والمطابقة على المُستوى العالمي، ويدعم أهداف الدولة في مجال الابتكار والتقدّم في مختلف المجالات."