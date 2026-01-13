الإمارات: "التنمر الصامت".. الإقصاء والعزلة يدمران مسيرة الموظفين الجدد

في أسبوعه الثاني في العمل، وصل "ر" إلى المكتب ليجد أن مكتبه قد نُقل. لم يشرح له أحد السبب. تجنب الزملاء الذين تحدثوا إليه قبل أيام التواصل البصري. وبحلول نهاية اليوم، كان يجلس وحيدًا، غير متأكد مما إذا كان التغيير مؤقتًا أم مقصودًا.

تُعرف مثل هذه المواقف بشكل متزايد كعلامة مبكرة للتنمر في مكان العمل، خاصة عندما يكون السلوك خفيًا بدلاً من المواجهة. فبدلاً من الصراخ أو العداء الصريح، يقول الخبراء إن التنمر غالبًا ما يبدأ من خلال الإقصاء والصمت والسحب الهادئ لأنماط المسؤولية التي قد يكون من الصعب تحديها، خاصة بالنسبة للموظفين الجدد.

في القوى العاملة المتنوعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن أن تتزايد هذه المخاطر بالنسبة للوافدين الجدد، أو غير المعتادين على معايير مكان العمل، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة المحلية. بينما ازداد الوعي برفاهية الموظفين في السنوات الأخيرة، لا يزال الإبلاغ غير متسق، وتستمر العديد من الحالات في التكشف دون شكوى رسمية.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

تعكس تجربة "ر" هذا النمط.

بعد أن أمضى ثلاثة أشهر في البحث عن وظيفة في قطاع البناء في الإمارات العربية المتحدة، شعر ر بالارتياح لتوظيفه. ومع عدم وجود خبرة محلية، اعتاد على الرفض. مر الأسبوع الأول في وظيفته الجديدة دون مشكلة. ثم تم إنهاء خدمة المدير الذي وظفه فجأة.

منذ تلك اللحظة، قال ر إن وضعه في المكتب بدأ يتغير.

نُقل مكتبه مرة أخرى، هذه المرة بالقرب من فريق المبيعات، على الرغم من أنه لم يكن جزءًا من ذلك القسم. عندما طلب توضيحًا، لم يتلق أي رد. بعد أيام، واجهه رئيس قسمه علنًا، متسائلاً لماذا تم توظيف شخص ليس لديه خبرة في الإمارات العربية المتحدة على الإطلاق. طُلب منه التحدث إلى المدير الذي وظفه، وهو شخص لم يعد يعمل في الشركة.

للأشهر الثلاثة التالية، استمر ر في الحضور إلى العمل. دُفع له راتبه في الوقت المحدد، لكنه ظل بدون مسؤوليات واضحة أو ملاحظات أو توجيه. توجه إلى الموارد البشرية، على أمل أن يتم معالجة الوضع. يقول إن طلباته قوبلت بالتجاهل.

تأثير التهميش

غالبًا ما يرتبط التنمر في مكان العمل بالسلوكيات العلنية مثل الصراخ أو التهديدات أو الإهانة العلنية. ولكن في الواقع، يقول الخبراء إنه غالبًا ما يتخذ شكل الإقصاء الهادئ والعزلة والتقويض المتكرر الذي يؤدي تدريجيًا إلى تآكل الثقة.

قال أوس إسماعيل، مدير في مارك إليس للاستشارات والتدريب:

مع مرور الوقت، يمكن أن تؤثر هذه التجارب على كيفية أداء الأشخاص لوظائفهم بشكل جيد خارج المكتب. قد يصبح الموظفون منعزلين أو قلقين أو خائفين من التحدث. مشاكل النوم، والتوتر المزمن، وتدهور الصحة العقلية هي نتائج شائعة، خاصة عندما يستمر السلوك دون رادع.

أضاف إسماعيل:

تتعرض أساليب الإدارة التي كانت تطبع رفع الصوت أو النقد العلني أو الترهيب، لتحديات متزايدة عبر الصناعات. ومع ذلك، على الرغم من الوعي المتزايد، لا يزال العديد من الموظفين يختارون عدم الإبلاغ عن التنمر.

وفقًا لـ بيدرو لاسيردا، نائب الرئيس الأول في تاسك آوتسورسينغ، غالبًا ما تتعطل آليات الإبلاغ لأن الموظفين لا يثقون بالعملية.

وقال: تضعف المساءلة أيضًا عندما يفتقر المديرون إلى التدريب أو عندما تُطبق القواعد بشكل غير متسق، خاصة إذا كان يُنظر إلى شخص ما على أنه ذو قيمة تجارية.

في تلك الحالات، قال لاسيردا، إن السياسات موجودة ولكنها لا تتحول إلى حماية.

الضرر التراكمي

قالت جيسي كوينتيلا، مديرة قسم الأفراد والثقافة في لينكفيفا، إن التنمر غالبًا ما يصبح مرئيًا فقط بعد أن يكون قد أحدث ضررًا بالفعل.

قالت: قد يتوقف الموظفون الذين كانوا واثقين من أنفسهم في السابق عن المساهمة في الاجتماعات، أو يبالغون في شرح قراراتهم أو يتجنبون بعض الزملاء تمامًا. قد يظل أداؤهم ثابتًا، لكن شعورهم بالأمان يتضاءل.

البدء من جديد

بعد ثلاثة أشهر، قرر آر المغادرة والبحث عن وظيفة أخرى. كانت العملية بطيئة ومحبطة، وتخللتها رفض متكرر. عندما تلقى أخيرًا عرضًا آخر، تردد، قلقًا من أن تتكرر التجربة نفسها.

هذه المرة، لم يحدث ذلك.

أُسندت إليه مهمة مع زميل أقدم قام بتدريبه، وأجاب على أسئلته، وقدم له الإرشاد. صُححت الأخطاء دون إهانة، وشُرحت التوقعات بوضوح.

نادرًا ما تُوثق حالات مثل حالة "ر". يغادر العديد من الموظفين بهدوء بدلاً من الإبلاغ عما مروا به، حاملين معهم الأثر إلى دورهم التالي إذا ظلوا في سوق العمل على الإطلاق.

يقول الخبراء إن معالجة التنمر في مكان العمل لا تعتمد فقط على السياسات المكتوبة، بل على كيفية التعامل مع المخاوف عمليًا، وما إذا كان المديرون يتدخلون مبكرًا، وما إذا كانت الموارد البشرية تستجيب باستمرار، وما إذا كان الموظفون يعتقدون أن التحدث لن يكلفهم شيئًا.

بالنسبة للعديد من العمال، وخاصة الجدد في دور أو بلد ما، يظل هذا الاعتقاد غير مؤكد.