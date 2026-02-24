الإمارات: التقويم الدراسي الجديد يعزز جاهزية النظام التعليمي

أكدت وزارة التربية والتعليم على أهمية التزام جميع المدارس في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بعطلة منتصف الفصل الدراسي الأول. يمكن للسلطات التعليمية المحلية أن تسمح للمدارس الخاصة الخاضعة لولايتها (تلك التي لا تتبع منهج وزارة التربية والتعليم) بتقسيم العطلة بين أكتوبر وفبراير، شريطة ألا تتجاوز المدة الإجمالية خمسة أيام دراسية وأن تتماشى مع احتياجاتها التشغيلية.

ينطبق هذا على جميع المدارس الخاصة المعنية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، باستثناء المدارس الخاصة في الشارقة، التي تستمر في العمل وفقًا للإطار التنظيمي المعمول به في الإمارة’s.

الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي

يجب على جميع المدارس اتباع التقويم المعتمد، بما في ذلك إجراء التقييمات النهائية أو استكمال متطلبات المناهج الدراسية في الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي، لضمان حضور الطلاب حتى آخر يوم دراسي. يستثنى من ذلك الصفوف التي تخضع لامتحانات دولية مجدولة مسبقًا.

لا ينطبق التقويم الأكاديمي الجديد على المدارس الخاصة التي تتبع مناهج بديلة، مثل الهندية أو البنغلاديشية أو الباكستانية.