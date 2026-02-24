الإمارات: التقويم الدراسي الجديد يعزز جاهزية النظام التعليمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الإمارات عن التقويم الأكاديمي للمدارس الحكومية والخاصة للسنوات الثلاث المقبلة: 2026-2027، 2027-2028 و 2028-2029.
تتضمن نظرة عامة على التقويم للسنوات الأكاديمية الثلاث المقبلة تواريخ البدء والانتهاء، وتواريخ الفصول الدراسية، وتواريخ العطلات أيضاً.
قالت الوزارة إن اعتماد تقويم أكاديمي لمدة ثلاث سنوات يعزز الجاهزية على مستوى النظام بأكمله، ويحسن إدارة الموارد، ويمكّن المدارس من التخطيط للبرامج الأكاديمية واللامنهجية مسبقاً بشكل جيد.
سيبدأ العام الدراسي للطلاب في 31 أغسطس 2026 وينتهي في 2 يوليو 2027.
ستكون العطلة النصفية للفصل الدراسي الأول من 12 أكتوبر إلى 18 أكتوبر 2026، مع استئناف الدراسة في 19 أكتوبر 2026.
ستكون عطلة الشتاء للمدارس من 14 ديسمبر 2026 إلى 3 يناير 2027، مع استئناف الدراسة في 4 يناير 2027.
ستكون عطلة الربيع للطلاب من 5 أبريل إلى 11 أبريل 2027، مع استئناف الدراسة في 12 أبريل 2027.
سيبدأ العام الدراسي للطلاب في 30 أغسطس 2027 وينتهي في 30 يونيو 2028.
ستكون العطلة النصفية للفصل الدراسي الأول من 11 أكتوبر إلى 17 أكتوبر 2027، مع استئناف الدراسة في 18 أكتوبر 2027.
ستكون عطلة الشتاء للمدارس من 13 ديسمبر 2027 إلى 2 يناير 2028، مع استئناف الدراسة في 3 يناير 2028.
ستكون عطلة الربيع للطلاب من 27 مارس إلى 2 أبريل 2028، مع استئناف الدراسة في 3 أبريل 2028.
سيبدأ العام الدراسي للطلاب في 28 أغسطس 2028 وينتهي في 29 يونيو 2029.
ستمتد عطلة منتصف الفصل الدراسي الأول من 16 أكتوبر إلى 22 أكتوبر 2028، مع استئناف الدراسة في 23 أكتوبر 2028.
ستحصل المدارس على عطلة الشتاء من 11 ديسمبر 2028 إلى 1 يناير 2029، مع استئناف الدراسة في 2 يناير 2029.
ستكون عطلة الربيع للطلاب من 29 مارس إلى 1 أبريل 2029، مع استئناف الدراسة في 2 أبريل 2029.
وزارة التربية والتعليم
">
أكدت وزارة التربية والتعليم على أهمية التزام جميع المدارس في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بعطلة منتصف الفصل الدراسي الأول. يمكن للسلطات التعليمية المحلية أن تسمح للمدارس الخاصة الخاضعة لولايتها (تلك التي لا تتبع منهج وزارة التربية والتعليم) بتقسيم العطلة بين أكتوبر وفبراير، شريطة ألا تتجاوز المدة الإجمالية خمسة أيام دراسية وأن تتماشى مع احتياجاتها التشغيلية.
ينطبق هذا على جميع المدارس الخاصة المعنية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، باستثناء المدارس الخاصة في الشارقة، التي تستمر في العمل وفقًا للإطار التنظيمي المعمول به في الإمارة’s.
يجب على جميع المدارس اتباع التقويم المعتمد، بما في ذلك إجراء التقييمات النهائية أو استكمال متطلبات المناهج الدراسية في الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي، لضمان حضور الطلاب حتى آخر يوم دراسي. يستثنى من ذلك الصفوف التي تخضع لامتحانات دولية مجدولة مسبقًا.
لا ينطبق التقويم الأكاديمي الجديد على المدارس الخاصة التي تتبع مناهج بديلة، مثل الهندية أو البنغلاديشية أو الباكستانية.
الإمارات: أكثر من مليون طالب يعودون يوم الاثنين بعد عطلة الشتاء الممتدة الإمارات: المدارس الهندية ستتبع تقويمًا أكاديميًا موحدًا بدءًا من أبريل 2026