الإمارات: التقديم للتأشيرة الذهبية عبر القنوات الرسمية تجنباً للخداع

في أعقاب الشائعات التي زعمت أن الإمارات تمنح تأشيرات ذهبية مدى الحياة لجنسيات معينة، يحث خبراء استشاريو التأشيرات ومراكز الخدمة المعتمدة في دبي المقيمين على التقديم فقط من خلال القنوات الحكومية الرسمية وتجنب الوقوع ضحية للادعاءات المضللة.

لم تنشر "الخليج تايمز" هذا الخبر وسعت على الفور للحصول على بيان رسمي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) يوم الاثنين، 7 يوليو.

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) فندت هذه الادعاءات وقالت إن الطلبات تُعالَج حصريًا عبر المنصات المعتمدة داخل الدولة.

احتيال بـ40 ألف درهم: تحذيرات من الوسطاء غير المعتمدين

وفقًا للخبراء، يُزعم أن العديد من الشركات الاستشارية، وبعضها يتمركز خارج الإمارات، تفرض ما يصل إلى 40 ألف درهم مقابل خدمات التأشيرة الذهبية، مما يضلل المرشحين المؤهلين ويستغل أولئك غير الملمين بالعملية الرسمية.

قال مسعود الدين محمد، من مركز الخدمات الحكومية عالية الجودة (عمر، تسهيل، توجيه) في مجمع دبي للاستثمار 1: "في اليوم الذي قرأنا فيه الخبر، عرفنا أن هذا مزيف. لا يوجد شيء اسمه 'تأشيرة ذهبية مدى الحياة'".

وأضاف: "المصادر الرسمية تشمل مراكز آمر في دبي وموقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات الأخرى. هذه المراكز تخضع للمراقبة، وإذا قدمنا معلومات غير صحيحة، نُحاسب، وأحيانًا تُفرض علينا غرامات".

وأوضح أن بعض الشركات تتقاضى عشرة أضعاف التكلفة الفعلية للتأشيرة، والتي تبلغ حوالي 3000 درهم، باستثناء رسوم الفحص الطبي وبطاقة الهوية الإماراتية.

وقال: "حكومة الإمارات صارمة بشأن من يتأهل للحصول على التأشيرة الذهبية، إنها للمرشحين المستحقين. لكن الناس يُضللون من قبل صانعي المحتوى عبر الإنترنت المتمركزين في الخارج الذين ينشرون معلومات غير صحيحة فقط لكسب المتابعين".

كما أشار الخبراء إلى أن بعض الوكالات تدعي امتلاك معرفة واسعة بالتأشيرة الذهبية، لكنها تفتقر إلى الكثير من المعلومات حول هذا الموضوع. "الطلب على التأشيرة طويلة الأجل كبير جدًا لدرجة أن المحتالين يستغلون ذلك."

من هو المؤهل؟ ومتى يمكن التقديم؟

وفقًا لفيروز خان، مدير العمليات في المركز العربي للأعمال ومقره دبي، يجب على المتقدمين للحصول على التأشيرة الذهبية الحصول على ترشيح أولاً إما من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي (DET) أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP).

قال فيروز خان: "في دبي، يمكن للمتقدمين أن يكونوا خارج الإمارات أثناء الترشيح، ولكن يجب عليهم دخول البلاد وإكمال العملية التي يمكن إجراؤها في غضون ثلاثة أيام من الموافقة". وأضاف أن المتقدمين في الإمارات الأخرى يجب أن يكونوا داخل الإمارات وقت الترشيح وحتى أثناء التقديم.

وذكر كذلك أن "الفئات المؤهلة تشمل المهنيين ذوي المهارات الذين يكسبون راتباً أساسياً قدره 30 ألف درهم أو أكثر، وخبراء تقنية المعلومات والأفراد ذوي المواهب المتخصصة، والمستثمرين الذين لديهم وديعة ثابتة بقيمة 2 مليون درهم، ومشترو العقارات بقيمة لا تقل عن 2 مليون درهم، على سبيل المثال لا الحصر".

وذكر فيروز خان أن العديد من الأشخاص يتصلون بنا بعد أن تعرضوا لأسعار باهظة من قبل وكلاء خارجيين. "نخبرهم دائمًا، تحققوا فقط من القنوات الرسمية - مراكز آمر، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي (GDRFA)، دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي (DET)، أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP)."

قال الخبراء إن التكلفة الفعلية للتأشيرة الذهبية عبر البوابات الحكومية تبلغ حوالي 3000 درهم، بالإضافة إلى تكلفة الفحص الطبي وبطاقة الهوية الإماراتية.

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أنها تراقب هذه الادعاءات الكاذبة وهي مستعدة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد أي كيانات تنشر معلومات مضللة أو تحاول استغلال المتقدمين ماليًا.

قال مسعود الدين: "الإمارات جاذبة بسبب أمنها واستقرارها وسياساتها الصديقة للأعمال. لهذا السبب، تحظى التأشيرة الذهبية دائمًا بطلب عالمي". وأضاف: "لكن يجب على الناس أن يفهموا، إذا كنت تريد إقامة طويلة الأجل، فامضِ في المسار الرسمي فقط."