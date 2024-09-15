الإمارات: التقاط صورة مذهلة لسديم "خوذة ثور"
أعلن مركز الفلك في أبوظبي، عبر حسابه على تويتر، أن مرصد الخاتم الفلكي تمكن من التقاط صورة لسديم مميز أطلق عليه اسم سديم خوذة ثور، والذي يحمل الرمز NGC2359، وسمي السديم بهذا الاسم بسبب شكله الذي يشبه الخوذة التي يرتديها شخصية "ثور" في الأفلام والروايات.
أفاد مركز الفلك أن NGC2359 أو خوذة ثور هو سديم انبعاثي يقع في كوكبة "الكلب الأكبر" - على بعد 15000 سنة ضوئية من الأرض.
السديم عبارة عن كتلة كبيرة من الغاز تتكون بشكل رئيسي من الهيدروجين والأكسجين، والنجم الأحمر في المنتصف هو نجم ساخن جدًا، أكثر سطوعًا من الشمس بـ 280 ألف مرة، وكتلته أكبر من كتلة الشمس بـ 16 مرة.
وأضاف مركز الفلك أن سديم "خوذة ثور" موجود في مرحلة ما قبل المستعر الأعظم، وتتفاعل الرياح النجمية القادمة من النجم مع الغازات المحيطة، مما يعطي السديم شكل الخوذة.
تشير الأبحاث إلى أن معدل توسع السديم يتراوح بين 10 و30 كيلومترًا في الثانية، مما يمنح السديم عمرًا تقديريًا يتراوح بين 80 ألف عام إلى 240 ألف عام.
تم التقاط صورة خوذة ثور من مرصد الخاتم الفلكي في صحراء أبو ظبي باستخدام تلسكوب مقاس 14 بوصة مع مرشحات الهيدروجين (الأخضر) والأكسجين (الأزرق) والكبريت (الأحمر).
وصل عدد الصور إلى 276 صورة، مدة كل صورة ثلاث دقائق، أي أن زمن التعرض للصورة كان حوالي 14 ساعة.