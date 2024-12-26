الإمارات
الإمارات :التسجيل لضريبة الشركات قبل 31 ديسمبر تجنباً للعقوبات
حددت الهيئة الاتحادية للضرائب الوسائل التي يمكن للأشخاص التسجيل عليها.
وجهت الهيئة العامة للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة تذكيراً لجميع المؤهلين لدفع ضريبة الشركات بضرورة الالتزام بالموعد النهائي للتسجيل لتجنب أي عقوبات إدارية قبل نهاية العام.
وقالت الهيئة الاتحادية للضرائب إن التذكير ينطبق على الأشخاص الاعتباريين المقيمين الذين تم تسجيلهم أو تأسيسهم أو الاعتراف بهم قبل الأول من مارس 2024.
موعد تقديم طلب التسجيل هو 31 ديسمبر 2024.
إذا تم إصدار رخصة الشخص في شهري أغسطس وسبتمبر (بغض النظر عن سنة إصدار الرخصة)، فإن الموعد النهائي لتقديم طلب التسجيل الضريبي دون فرض غرامة تأخير هو 31 ديسمبر 2024.
يمكن للمؤهلين التسجيل لضريبة الشركات بالوسائل التالية:
التسجيل من خلال وكلاء الضرائب المعتمدين من الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارة.
التسجيل عن طريق مراكز الخدمة الحكومية.