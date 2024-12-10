الإمارات: التخلص من 25 مليون حذاء سنوياً ..دعوات لتعزيز الاستدامة

يتم التخلص من 25 مليون زوج من الأحذية كل عام في الإمارات العربية المتحدة. وعلى الصعيد العالمي، يصل العدد إلى 22 مليار زوج سنوياً، وهو رقم مذهل يعكس حجم النفايات الكبيرة.

وفي سياق تسليط الضوء على هذه الإحصائية المقلقة، يدعو خبراء من مجموعة متعددة الجنسيات مقرها في الإمارات السكان إلى "حماية البيئة"، مشددين على أن تعزيز الاستدامة هو "مسؤولية مشتركة".

مع ظهور تصميمات جديدة باستمرار في السوق، من المهم ملاحظة أن زوجاً واحداً من الأحذية يستغرق في المتوسط ما بين 30 إلى 40 عاماً حتى يتحلل بالكامل.